В Екатеринбурге мужчина надругался над первоклассником и скинул его тело в озеро

Он спрятал мальчика в мешок и утяжелил его куском бетона.

В Екатеринбурге суд вынес решение по делу о похищении и жестокой расправе над ребенком. О результатах разбирательства сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, преступление произошло весной 1995 года. Борис Субботин вместе со знакомым решил вымогать деньги у семьи школьника. Мужчина обманом посадил первоклассника в автомобиль и вывез его к озеру Свакуль, расположенному недалеко от улицы Коммунистической.

На берегу водоема, как установил суд, злоумышленник превысил первоначальный план и решил избавиться от ребенка, чтобы скрыть похищение. Он начал душить мальчика, изнасиловал его, а затем нанес удары по голове тяжелым предметом.

Затем преступник поместил пострадавшего в полиэтиленовый мешок, утяжелил его куском бетона и сбросил в воду. На следующий день вместе с сообщником он направил родителям школьника записку с угрозами и требованием крупного выкупа за «возвращение» сына.

В 1995 году выйти на след преступника не удалось. Установить личность подозреваемого следствию удалось только в марте 2025 года — ключевую роль сыграла проверка по базе ДНК ранее судимых лиц. Выяснилось, что Борис Субботин уже привлекался к уголовной ответственности: в 1992 году его осудили за кражу, в 1998-м — за причинение тяжкого вреда здоровью, а в 2013 году — за побои.

Помимо обвинения в убийстве, мужчине вменили вымогательство, похищение человека и совершение насильственных действий сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

