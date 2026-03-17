Падение с высоты: в Волгограде спасают жизнь несовершеннолетней

В Волгограде под окнами дома нашли школьницу с многочисленными переломами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Медики оценивают состояние пострадавшей как критическое.

В Красноармейском районе Волгограда под окнами жилого здания обнаружили школьницу с многочисленными телесными повреждениями. Об этом сообщает V1.ru.

По предварительным данным, несовершеннолетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома. Это случилось ночью, на место происшествия незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Медицинские работники доставили пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали у нее несколько серьезных переломов. В настоящее время девочка находится под пристальным наблюдением специалистов, которые характеризуют ее состояние как крайне тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Ясногорске Тульской области из окна квартиры на пятом этаже жилого дома выпали двое маленьких детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Место происшествия — дом на улице Машиностроителей. Мальчик 2021 года рождения и его сестра 2023 года рождения облокотились на москитную сетку, которая не выдержала их веса.

После падения малышей срочно доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося и проводят доследственную проверку.

