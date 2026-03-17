Землетрясение магнитудой 5 произошло под Магаданом

Эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах от областного центра, жертв и разрушений нет.

Под Магаданом зафиксировали землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, подземные толчки произошли 16 марта. Эпицентр находился на глубине 10 км, в 12 километрах севернее села Клепка.

«Прошу колымчан сохранять спокойствие и сообщать об авариях в Единую диспетчерскую службу», — попросил Сергей Носов в соцсети.

В зоне землетрясения оказались несколько населенных пунктов, включая поселки Уптар и Сокол. Жители Магадана также ощутили подземные толчки силой до 2-3 баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«Дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов. Поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов», — сообщил Носов.

Угроза повторных толчков не объявлялась.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, толчки были зафиксированы 13 марта. Также около Сочи 3 марта произошло два землетрясения.

