«Уже состоялась»: Зендая прокомментировала новости о тайной свадьбе с Холландом

В сети стали распространяться фото якобы с церемонии бракосочетания актеров.

Звезда «Дюны» и «Эйфории» Зендая впервые прокомментировала слухи о свадьбе с актером Томом Холландом. Об этом сообщило издание Page Six.

Зендая появилась на шоу Джимми Киммела, чтобы поговорить о новом фильме «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном. Однако ведущий не мог обойти стороной главную тему последних недель — слухи о тайной свадьбе актрисы с Томом Холландом и заполонившие соцсети снимки с «церемонии».

«Правда? Я не видела ни одного заголовка в прессе», — заявила актриса.

«Ребята, это ИИ»

Особое внимание Киммел уделил вирусным фотографиям, сгенерированным нейросетями, на которых пара изображена в свадебных нарядах.

Зендая призналась, что многие действительно поверили в подлинность кадров.

«Когда я просто гуляла, люди подходили и говорили: «Боже, твои свадебные фото просто шикарны!» А я отвечала: «Ребята, это ИИ. Это ненастоящее», — рассказала звезда.

Зендая также подтвердила, что даже ее близкое окружение попало в ловушку. Некоторые родственники и друзья всерьез расстроились. Они решили, что их не пригласили на торжество.

«Реальное» видео и шутка над ситуацией

Чтобы окончательно развеять сомнения, но при этом сохранить интригу, актриса пошла на хитрость.

Зендая представила в эфире «реальную» запись с торжества, которая оказалась сценой из ее нового фильма «Вот это драма!». В этой сцене лицо ее партнера по съемкам заменили на Тома Холланда с помощью монтажа.

«Это был прекрасный день», — пошутила Зендая, глядя на поддельный ролик.

Откуда взялись слухи

Волна домыслов стала распространяться 1 марта из-за стилиста актрисы Ло Роуча.

«Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили. Это чистая правда», — пошутил он на красной дорожке премии Actor Awards 2026.

Также слухи подогрело появление Зендаи на Неделе моды в Париже, где на ее безымянном пальце заметили простое золотое кольцо.

Сама актриса на публике избегала прямых ответов, а ее мать Клэр Стермер реагировала на новости лишь смеющимся эмодзи в соцсетях.

Что в итоге

Несмотря на откровенное интервью, Зендая и не подтвердила и не опровергла факт бракосочетания с Холландом.

Пара, познакомившаяся на съемках «Человека-паука» в 2016 году и объявившая об отношениях в 2021, традиционно держит личную жизнь в секрете.

Известно лишь, что в конце 2024 года Холланд сделал предложение. На «Золотом глобусе-2025» актриса появилась с помолвочным кольцом с бриллиантом в пять карат.

Так что официальный статус отношений звездной пары по-прежнему остается загадкой. А искусственный интеллект продолжает создавать картинки их счастливого семейного будущего.

