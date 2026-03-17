«Я очень хочу жить»: скандалы, следствие и смертельный диагноз Лерчек

Блогер Лерчек была звездой миллионов и теперь борется за жизнь

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще недавно Валерия Чекалина строила бизнес-империю, попадала в рейтинги Forbes и собирала миллионную аудиторию.

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, родилась в Тольятти, окончила Высшую школу бизнеса МГУ, затем магистратуру экономического факультета и еще в студенческие годы вышла замуж за Артема Чекалина.

Широкая известность пришла к ней после развития аккаунта в Instagram*, где она сначала рассказывала о похудении, питании, тренировках и уходе за собой, а позже превратила блог в коммерческий проект с марафонами, курсами и собственными брендами. Forbes включал ее в число самых успешных блогеров России, а СМИ писали о ее стремительном взлете.

Постепенно вокруг Лерчек вырос целый бизнес. Она запустила Letique Cosmetics, позже создала бренд белья LEANI, снималась в проектах для онлайн-платформ и появлялась на телевидении. Ее имя стало ассоциироваться не только с блогингом, но и с дорогой, глянцевой жизнью, в которой было место большим доходам, особнякам и люксовым покупкам.

Первый громкий удар — налоговый скандал

Переломным моментом стала весна 2023 года. Тогда против Валерии и Артема Чекалиных возбудили дело о неуплате налогов. Следствие считало, что доходы блогера были выше лимита для упрощенной системы налогообложения, а сама схема работы строилась через дробление бизнеса и использование счетов родственников. Позже к этой истории добавилось и дело о легализации средств.

Супруги в итоге погасили задолженность, пени и штрафы, а к концу 2023-го и началу 2024 года уголовные дела, связанные с налогами и отмыванием денег, были прекращены. Но эта победа оказалась не окончательной: репутационные и финансовые последствия никуда не исчезли.

После закрытия старых дел жизнь не наладилась

Казалось, что после снятия ограничений и закрытия прежних дел семья сможет выдохнуть. Но именно тогда личная жизнь Чекалиных начала рушиться. Весной 2024 года стало известно о разводе Валерии и Артема. На развод подала сама Лерчек. Позже начались разбирательства вокруг раздела имущества, а в прессе обсуждались и дом в Красногорске, и дорогое имущество пары.

О расставании Валерия говорила как о крайне болезненном решении.

«Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни», — признавалась она.

Блогер отмечала, что решение разойтись было принято после многочисленных попыток сохранить отношения.

«Я действительно старалась делать все возможное и как партнер, и как жена… Иногда, когда ты даже делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье», — отмечала Лерчек.

Эти слова тогда звучали как точка в одной большой истории, но вскоре оказалось, что впереди ее ждет испытание куда страшнее.

Новый виток проблем

В 2024 году Чекалиной и ее бывшему мужу вменили уже другую историю — незаконный вывод за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Речь шла о переводах в адрес иностранных компаний, в том числе связанных с ОАЭ. На фоне этого дела для блогера избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Осенью 2024 года суды оставляли это решение в силе.

К началу 2026 года давление только усилилось. В январе сообщалось об изъятии крупной суммы наличных и украшений при обыске, а на 17 марта Арбитражный суд Москвы назначил проверку обоснованности заявления ФНС о банкротстве Лерчек. Задолженность оценивалась примерно в 172,9 миллиона рублей.

Кошмар наяву

На этом фоне Валерия ждала четвертого ребенка. После развода у нее начались отношения с Луисом Сквиччиарини, преподавателем аргентинского танго. Беременность протекала тяжело: в конце 2025 года блогера госпитализировали из-за угрозы выкидыша, а в феврале 2026-го она родила сына путем экстренного кесарева сечения, находясь под домашним арестом.

Почти сразу после выписки состояние Чекалиной резко ухудшилось. Поводом для дополнительных обследований стали тревожные медицинские данные после родов. Уже 3 марта ее госпитализировали в реанимацию онкологического отделения, а 8 марта Луис Сквиччиарини публично сообщил о страшном диагнозе: у блогера рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Что известно о диагнозе и состоянии

У Лерчек выявили метастазы в легких, поражение позвоночника, а из-за разрушения позвонков ей потребовалась операция. Также сообщалось о сильных болях, необходимости постоянного приема обезболивающих препаратов и о том, что передвигаться ей тяжело.

Валерия начала курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина 13 марта. Издания сообщали, что лечение проходит в государственном центре, а не в зарубежной клинике, поскольку домашний арест и финансовые сложности ограничивали возможности выбора.

Врачебные прогнозы звучали тяжело: четвертая стадия рака желудка считается одной из самых сложных, а наличие отдаленных метастазов резко ухудшает шансы на ремиссию.

Домашний арест стал еще одной преградой

Со слов Луиса Сквиччиарини, с обследованиями и полноценным выездом в медучреждения были сложности. За пересмотр условий содержания Лерчек публично высказывались Екатерина Гордон, а также член СПЧ Ева Меркачева, которая прямо говорила, что человеку с таким диагнозом нужно регулярно появляться в больнице.

Гагаринский суд Москвы 16 марта приостановил производство по делу в отношении Валерии Чекалиной и отменил ей домашний арест в связи с онкологическим заболеванием. Речь шла либо об отмене ареста, либо о его замене на более мягкие ограничения, чтобы блогер могла проходить лечение. В тот же день появилось видеообращение Лерчек.

«Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье. Диагноз правдивый. У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить», — сказала Лерчек со слезами на глазах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.