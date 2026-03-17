Главу Минздрава Краснодарского края задержали по делу о мошенничестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

По данным следствия, хищения могли быть связаны с использованием бюджетных средств, выделенных на нужды здравоохранения региона.

Официальных комментариев от самого Филиппова или его представителей пока не поступало. В Минздраве края ситуацию пока не комментируют. На рабочем месте уже бывшего чиновника проходят обыски.

Как сообщил источник 5-tv.ru, в собственности Филиппова и его близких родственников находится 57 объектов недвижимости суммарной рыночной стоимостью, превышающей миллиард рублей.

Недвижимость расположена в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус. По данным источника, Филиппов оформлял имущество на себя, своего сына, бывшую жену, ее сестру, гражданскую супругу Надежду Губриеву (которая является директором территориального фонда ОМС края), а также на ее сына и мать.

Собеседник также обратил внимание, что за 2025 год из бюджета Краснодарского края Минздраву региона было выделено более 189 миллиардов рублей. При этом зарплата сына задержанного, тоже работающего медиком, составляла 800 тысяч рублей в год, хотя в его собственности оказались семь апартаментов, сдаваемых под гостиничные номера, рыночной стоимостью от 20 до 25 миллионов рублей.

Это уже второй визит силовиков к министру за последние два месяца — обыски в его кабинете и дома проводили в январе 2026 года. Тогда они были связаны с делом бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой. В конце января Минькову задержали, позже стало известно об изъятии у нее имущества на 340 миллионов рублей, приобретенного за десять лет госслужбы.

Филиппов занимает должность министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года, его полномочия неоднократно продлевались, последний раз — в январе 2026-го.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.