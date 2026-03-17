Смерти подобно: Европа отчаянно ищет альтернативные источники топлива

Все чаще обсуждают возможность возобновления закупок нефти из России.

Сам Дональд Трамп сейчас ищет любые способы, чтобы повлиять на своих партнеров по НАТО. Помогать американцам отказываются даже близкие союзники. Корреспондент «Известий» Александр Якименко расскажет о растущей пропасти в североатлантическом альянсе.

Президент США Дональд Трамп теперь держит на своем столе модель бомбардировщика B-2. И по сути признается: кроме собственной американской армии, у него больше не осталось союзников, к которым можно было бы обратиться за помощью.

«Проблема в том, что мы всегда поддерживаем страны НАТО, а они никогда не поддерживают нас. Британский премьер, к примеру, очень хороший человек. Но когда я его просил, он сказал, что ему нужно посоветоваться с его командой, с народом. Я говорил, что он премьер и может принять решение, а он настаивал на своем», — заявил президент США Дональд Трамп.

В списке тех, кто отказал Трампу в помощи, уже оказались все ключевые европейские страны: Британия, Франция, Италия. Одной из последних надежд оставалась Германия. Именно Берлин весь последний год считали главным проводником политики Трампа в Европе. Но на эту просьбу даже там ответили не по-дипломатически жестко.

«Эта война — не дело НАТО. США и Израиль не консультировались с нами, прежде чем развязать ее. Поэтому вопрос о нашей военной помощи даже не стоит. Мы этого делать не будем. Мы работаем над тем, чтобы смягчить последствия для нашей экономики, и это сейчас самое главное», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Немецкий канцлер признался: его военные советники не сумели придумать ни одного сценария, при котором военные действия стран ЕС против Ирана могли бы привести к быстрому восстановлению судоходства в Ормузском проливе. А ведь именно этого сейчас больше всего жаждут в Европе. Блокада нефтяной артерии ощущается на континенте с каждым днем все сильнее.

Только во Франции инфляция за прошлую неделю составила больше половины процента. Цены на авиабилеты скакнули практически вдвое, на бензин — на четверть.

В Брюсселе еврочиновники пытаются срочно найти альтернативные источники топлива. Главный спасательный круг — Норвегия, но ее мощности уже работают на пределе. И все громче звучат голоса тех, кто требует вернуться к покупкам российской нефти. А вот аргументы их противников звучат все менее убедительно. Влезать в этот момент еще и в прямую конфронтацию с Ираном будет смерти подобно, уверена премьер Италии Джорджия Мелони.

«Для нас важна свобода судоходства, но любое наше вмешательство будет означать шаг вперед к втягиванию в конфликт», — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Тем более, что пролив на самом деле закрыт не для всех. Об этом еще раз напомнили в Тегеране.

«Пролив закрыт лишь для наших врагов, для тех, кто совершил против нашей страны несправедливую агрессию, и для их союзников», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

То есть Европа оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны Иран, с другой США, и главное — обязательства в рамках НАТО. Пока Трамп о Пятой статье — о необходимости помогать союзникам — не вспоминает, но заготовленных сценариев на этот случай у Европы явно нет. Бывшего генсека Столтенберга в радиоинтервью откровенно спросили, каковы шансы, что альянс вообще доживет до конца президентства Трампа.

«У нас нет никаких гарантий, что НАТО переживет Трампа, но я верю, что альянс выживет, несмотря на трудности, разногласия и кризис», — ответил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Пока в Вашингтоне пытаются надавить на другие страны. Как выяснил телеканал ABC News, всем дипломатам США выдали задание: поговорить с властями третьих стран, причем так, чтобы они ввели меры против Ирана. В список попал даже Китай: глава Белого дома открыто заявил, что ждет и от него помощи. Это при том, что в Пекине открыто осуждают действия США. При этом несколько часов назад Трамп заявил, что хочет отложить свой визит в Поднебесную. Аналитики видят в этом решении еще и признак нового охлаждения отношений между Вашингтоном и Пекином.

