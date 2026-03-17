В Кремле сообщили об отсутствии информации о переговорах с руководством Telegram

Песков: у Кремля нет информации о переговорах с руководством Telegram

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

Дмитрий Песков посоветовал обратиться за разъяснениями к Роскомнадзору.

В настоящее время нет информации о контактах с руководством мессенджера Telegram в связи с проблемами в работе приложения. Об этом 17 марта сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне не известно о каких-либо контактах с руководством Telegram», — заявил он.

По словам Пескова, все слышали разъяснения Роскомнадзора, ему нечего добавить по этой теме.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что россияне продолжают жаловаться на сбои в работе мессенджера. За тот день было зафиксировали свыше 8,7 тысячи обращений.

Чаще всего о неполадках заявляли пользователи из Москвы, Московской, а также Рязанской, Тверской и Ивановской областей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты связали сбой в Telegram с его «фактической блокировкой». Сейчас, уверенно заявил специалист, идет процесс настройки механизмов на технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), где тестируется различное программное обеспечение (ПО) для контроля над трафиком.

