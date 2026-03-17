Депутат предложила провести амнистию для тяжелобольных матерей вслед за Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Парламентарий призвала распространить гуманное отношение на всех женщин, а не только на медийных лиц.

Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой объявить в России амнистию для женщин с тяжелыми заболеваниями, отбывающих наказание за преступления небольшой тяжести. В беседе с Life.ru она провела параллель с недавней ситуацией вокруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой после четвертых родов обнаружили онкологию четвертой стадии.

Останина подчеркнула, что случай Чекалиной — лишь одна из многих подобных историй, и призвала распространять гуманный подход не только на знаменитостей. Она настаивает: правосудие часто остается жестким к тяжелобольным женщинам, совершившим нетяжкие проступки, несмотря на все разговоры о гуманизации. Депутат также обратила внимание на необходимость смягчения наказаний для несовершеннолетних младше 14 лет и для одиноких родителей, посетовав, что эти предложения пока не встречают поддержки.

Рак обнаружили у Лерчек сразу после рождения сына 26 февраля. Ее партнер Луис Сквиччиарини рассказал, что у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами, вызвавшими компрессионный перелом позвонков.

Сейчас Валерия проходит курс лучевой и химиотерапии. В связи с резким ухудшением здоровья суд принял решение приостановить разбирательство по ее делу и заменить домашний арест на более мягкую меру. Уголовное преследование ее бывшего супруга Артема Чекалина при этом продолжится.

