Умер актер Мэтт Кларк из фильма «Назад в будущее 3»

Фото: legion-media/LANDMARK MEDIA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский актер Мэтт Кларк, известный по роли шерифа в культовом фильме «Назад в будущее 3», ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на родственников артиста.

По информации портала, Кларк скончался в собственном доме в Остине в штате Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции на спине. В последние минуты жизни актер был окружен семьей.

За годы карьеры Мэтт Кларк сыграл десятки ролей в кино и на телевидении. Помимо вестерна Роберта Земекиса, он запомнился зрителям по фильмам «Дисбат», «Возвращение в Страну Оз», а также сериалам «Грейс в огне», «Надежда Чикаго» и «Притворщик».

Несмотря на богатую фильмографию, близкие отмечают, что Кларк никогда не стремился к славе. Он любил и уважал свою работу, но считал, что ему просто повезло в актерской карьере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.