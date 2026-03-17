«Не может быть и речи»: посол Ирана в России исключил переговоры с США
Фото: Reuters/Dilara Senkaya
Казем Джалали заявил, что высшим приоритетом Тегерана сейчас является защита суверенитета и территориальной целостности.
Иран не намерен вести переговоры с США в условиях жесточайшей агрессии против республики. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали в беседе с ТАСС.
«Наша страна в настоящее время подвергается жестокой агрессии со стороны США и режима Израиля, и высшим приоритетом страны является защита национального суверенитета и территориальной целостности. В таких условиях никто не думает о переговорах с Америкой», — подчеркнул дипломат.
Джалали напомнил, что Иран ранее неоднократно имел опыт переговоров с США, в том числе дважды с нынешней американской администрацией.
Однако текущая ситуация исключает возможность диалога.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, где погибли больше полутора сотни человек. Жертвами атак стали члены семьи верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также он сам. Новым верховным лидером 9 марта был избран его сын Моджтаба Хаменеи.
Иран в ответ наносит удары по территории Израиля и американским базам в регионе.
Тем временем президент США Дональд Трамп безуспешно пытается сформировать международную коалицию для разблокировки Ормузского пролива. Германия, Франция, Япония и другие союзники уже отказались отправлять свои корабли. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что безопасность в проливе можно обеспечить только путем переговоров с Ираном.
