Опасная красота: наращивание ресниц может лишить зрения

Процедура вызывает осложнения даже во время проведения кесарева сечения.

Наращивание ресниц может стать причиной возникновения серьезных офтальмологических заболеваний. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Медики подчеркивают, что использование волокон, которые крепятся к векам с помощью стойкого водостойкого клея, несет в себе скрытые риски для здоровья. Расходники используют из синтетики, шелка или норки.

Специалисты обращают внимание на то, что процедура требует регулярной коррекции каждые две-три недели. Однако длительное ношение искусственных материалов часто провоцирует негативные последствия.

В качестве примера приводится случай 38-летней пациентки, которая использовала косметическую услугу на протяжении пяти лет. После проведения кесарева сечения под общим наркозом женщина столкнулась с мучительной болью в области глаз.

Выяснилось, что из-за накладных ресниц ее веки не смогли плотно сомкнуться во время операции. Это не позволило врачам применить стандартные защитные накладки.

В результате у пациентки диагностировали дефект роговицы, воспаление век (блефарит) и синдром сухого глаза. По словам пострадавшей, первые двое суток после хирургического вмешательства были более болезненными, чем само восстановление после родов.

Эксперты поясняют, что тяжелые искусственные волокна нарушают работу мейбомиевых желез, отвечающих за выработку липидного слоя слезной пленки. Без этой защиты поверхность глаза быстро пересыхает, что ведет к образованию язв, кератиту и рубцеванию тканей.

Ситуация усугубляется тем, что многие женщины боятся тщательно промывать ресницы, стараясь продлить срок их носки. Это создает идеальную среду для накопления бактерий и грязи.

Кроме того, альтернативные средства, такие как сыворотки для роста, также могут быть небезопасны. Около четверти подобных продуктов содержат аналоги простагландинов (группы гормоноподобных биологически активных веществ липидной природы). Они вызывают потемнение кожи, опущение век и даже изменение цвета радужной оболочки.

