Мужчина ранил четверых полицейских в Крыму и поджег свою машину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Следком Крыма и Севастополя/sledcomcrimea; 5-tv.ru

Местный житель села Стефановка не пустил правоохранителей в свой дом для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

В крымском селе Стефановка местный житель ранил четверых полицейских. Об этом сообщает региональный Следственный Комитет (СК).

Все произошло 16 марта. Мужчина не пустил правоохранителей в дом для проведения оперативно-розыскных мероприятий и выстрелил несколько раз в них из ружья.

«Хозяин домовладения, не желая допускать представителей закона в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение», — сообщили в ведомстве.

Мужчину быстро обезвредили росгвардейцы. Известно, что угрозы жизни сотрудников полиции нет, им оказали медицинскую помощь. Злоумышленника задержали, с ним работают следователи. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

