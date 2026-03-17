«Нефтяное сердце» Ирана: почему для США так важен остров Харк

Фото: Reuters/2026 Planet Labs PBC

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Попытка Штатов провести десантную операцию на этой территории может обернуться провалом.

Маленький коралловый остров в Персидском заливе длиной около шести километров и шириной четыре неожиданно оказался в эпицентре глобального противостояния.

Харк — главный нефтяной терминал Ирана, через который проходит 90% всего экспорта нефти страны. США уже нанесли по нему массированный авиаудар, а теперь рассматривают возможность высадки морской пехоты.

Разбираемся, почему этот клочок суши так важен и чем может обернуться его захват.

Почему Харк — это «ахиллесова пята» Ирана

Остров Харк расположен в 25 километрах от иранского побережья и обладает уникальным преимуществом. Около его берега достаточно глубоко, чтобы к причалам могли швартоваться супертанкеры.

У самого берега Ирана мелко, поэтому крупные нефтеналивные суда просто не могут подойти к портам на материке.

Нефтяной терминал на острове построила еще в 1960-х годах американская компания Amoco. Сегодня это настоящая кровеносная система иранской экономики.

Через Харк проходят миллионы баррелей, которые отправляются в основном в Китай. На острове расположены нефтехранилища емкостью 28 миллионов баррелей.

«Тот, кто контролирует остров Харк, контролирует судьбу этой войны», — отметил сенатор США Линдси Грэм*.

По его мнению, потеря острова уничтожит экономику Ирана.

Что уже сделали США

Президент Штатов Дональд Трамп 13 марта объявил, что американские военные нанесли «один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока» по острову Харк.

Он уточнил, что все военные объекты на острове были полностью уничтожены. Принципиально важная деталь: нефтяная инфраструктура не пострадала.

Трамп пояснил это «соображениями приличия», но тут же решил добавить веса своим словам. Он отметил, что, если Иран продолжит блокировать Ормузский пролив, решение будет немедленно пересмотрено.

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на острове прогремело более 15 взрывов. Целями стали системы ПВО, морская база, диспетчерская вышка и вертолетная площадка.

Почему США не разбомбили нефтяные объекты

Эксперты выделяют несколько причин, по которым Белый дом не решился на полное уничтожение инфраструктуры.

Во-первых, блокада Ормузского пролива уже взвинтила цены на нефть. Уничтожение терминала на Харке окончательно обрушит рынок, ударив по самим Штатам и их союзникам.

Во-вторых, Тегеран пообещал зеркальный ответ. Иран предупредил: если США тронут нефтяные объекты, он уничтожит всю энергетическую инфраструктуру в регионе, принадлежащую американским партнерам.

Под ударом окажутся месторождения и порты Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Залива.

А также аналитики полагают, что США хотят сохранить иранскую нефть как «трофей» после смены руководства в республике. Зачем уничтожать то, что потом можно забрать?

Вариант с высадкой: что говорят военные

Пентагон перебросил в регион десантный корабль USS Tripoli с 31-м экспедиционным корпусом морской пехоты — около пяти тысяч человек. Это воспринимается как подготовка к возможной наземной операции.

Однако военные эксперты предупреждают: высадка на Харк — чрезвычайно рискованное предприятие.

Бывший начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник в беседе с «Известиями» отметил, что американцы столкнутся с тяжелыми потерями. Иран имеет современные противодесантные мины, тысячи беспилотников и возможность атаковать десантные корабли еще на подходе.

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин также в разговоре с «Известиями» обратил внимание на уязвимость американских кораблей. Универсальные десантные судна водоизмещением 40 тысяч тонн — слишком крупная цель. Иран может использовать против них скоростные торпеды и противокорабельные ракеты.

Высадка требует сложной подготовки: разведки, траления мин, выбора мест. Маловероятно, что иранцы позволят американцам спокойно это сделать.

Даже если морпехи закрепятся на острове, снабжение группировки под постоянными обстрелами станет кошмаром. А сам Харк — маленький кусок суши, который иранцы просто начнут методично накрывать огнем.

Политические риски

Помимо военных, есть и политические «подводные камни».

Эксперты предупреждают, что высадка американцев на иранскую территорию может сыграть на руку новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи.

Война из «агрессии США и Израиля» превратится в «защиту территориальной целостности Ирана». Это сплотит население Исламской Республики.

Иран уже пригрозил ударить по портам ОАЭ, если США будут использовать их для атак на Харк. А значит, конфликт рискует перекинуться на соседей.

Что в итоге

Остров Харк — ключ к иранской экономике и, возможно, к перевесу во всем конфликте. США уже уничтожили там военные объекты, но не тронули нефтяную инфрастурктуру.

Следующим шагом может стать либо ужесточение блокады, либо попытка захвата. Но и тот, и другой вариант чреваты тяжелыми последствиями: от обрушения мирового нефтяного рынка до прямого военного столкновения с непредсказуемыми потерями.

Пока Трамп колеблется, морпехи ждут приказа, а весь мир замер в ожидании — решится ли США наступить на иранские грабли, которые могут оказаться острее, чем кажутся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.