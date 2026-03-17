«Словом можно исцелить»: победивший рак Сафронов поддержал Лерчек

Иллюзионист, сам прошедший через тяжелую болезнь, обратился к блогеру с личным напутствием.

Иллюзионист Сергей Сафронов высказался о состоянии блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая проходит лечение от онкологического заболевания. Артист, ранее сумевший справиться с раком, призвал окружающих проявить сочувствие и не осуждать блогера в сложный период.

«Моя супруга неоднократно участвовала в ее лотереях, покупала ее продукцию. Мы относимся к ней с большой симпатией. <…> Я никогда не осуждал Лерчек за ее вид деятельности. Напротив, если кому-то помогали эти марафоны, или ее пример, или ее обаяние, то это круто. По ней видно, что она добрый человек», — заявил Сафронов.

Он подчеркнул, что негативные комментарии в адрес Чекалиной лишь усугубляют ее эмоциональное состояние. По словам артиста, в такой ситуации особенно важны поддержка и вера в выздоровление.

«Словом можно не только убить, но и исцелить», — отметил иллюзионист.

Он добавил, что те, кто оставляет в адрес Валерии злорадные комментарии, проявляют жестокость и сами могут однажды столкнуться с подобным испытанием. Сафронов подчеркнул, что Лерчек уже несколько лет переживает тяжелый период — бессонные ночи, судебные разбирательства и расставание с мужем, а вскоре после рождения ребенка ей пришлось столкнуться с новым ударом в виде онкологического диагноза.

Сафронов отметил, что в такой ситуации Чекалиной особенно необходимы поддержка и участие окружающих, однако находятся люди, которые ведут себя бессовестно и злонамеренно.

Сафронов также поделился собственным опытом борьбы с болезнью и пожелал блогеру как можно скорее почувствовать улучшение.

«Когда мне поставили диагноз, я обошел несколько медиков. Когда я нашел врача, который меня исцелил, он еще на первом приеме сказал мне, что теперь я не болею, а выздоравливаю. И вот я тоже желаю Валерии, чтобы она знала и чувствовала, что выздоравливает с этого момента. Чтобы она незамедлительно приступила к лечению, а ее родные и близкие поддерживали ее добрым словом, верой в то, что все будет хорошо. Желаю также ей не обращать внимания на злых людей, они всегда были, есть и будут, но добро побеждает зло», — подчеркнул Сергей Сафронов.

В конце февраля Чекалина стала матерью в четвертый раз. Вскоре после выписки из роддома ее самочувствие ухудшилось, и она попала в онкологическую реанимацию. По словам ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини, у блогера выявили рак с метастазами, после чего она начала курс химиотерапии в московской клинике.

