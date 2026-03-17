Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой

Рядом с артисткой в последние годы была коллега, которая взяла на себя всю заботу о ней.

В жизни актрисы Людмилы Арининой в пожилом возрасте особое место заняла коллега Ирина Пегова. Их профессиональное знакомство постепенно переросло в теплые личные отношения, которые со временем стали напоминать семейные. Об этом рассказало издание aif.ru.

«Не думала, что буду такой несчастной на старости лет», — призналась Аринина несколько лет назад в разговоре по телефону.

Пегова постаралась поддержать артистку.

«Людмила Михайловна, что вы! Слава богу, вы в здравом уме, сами ходите! Да еще и меня помните!» — сказала она.

Актрисы работали вместе в театре «Мастерская Петра Фоменко», а позже сыграли родственниц в сериале «Закон обратного волшебства». Со временем их связь вышла за рамки сценического партнерства. Судьба распорядилась так, что они поселились неподалеку друг от друга в центре Москвы, что позволило Пеговой регулярно помогать старшей коллеге.

После смерти третьего супруга — подполковника Николая Семенова — Аринина осталась одна. У нее не было ни детей, ни близких родственников. В этот период Пегова стала одной из немногих, кто поддерживал актрису в повседневных делах. По словам самой Ирины, она старалась помогать по мере возможностей, а ее помощница по дому навещала Людмилу Михайловну, приносила продукты и занималась хозяйственными вопросами.

Несмотря на возраст и ухудшение здоровья, Аринина до последнего стремилась сохранять самостоятельность. Она редко обращалась за помощью и иногда даже стеснялась озвучивать просьбы. Однажды, попросив приобрести лекарства, актриса тут же попыталась отказаться от своей просьбы, переживая, что доставляет неудобства.

Ранее важной частью жизни Людмилы Михайловны была дача — место, где она отдыхала душой, гуляла по лесу и собирала ягоды. Со временем выезды за город стали невозможны, однако воспоминания о спокойных днях на природе оставались для нее источником тепла.

Вопрос о наследстве актрисы остается открытым. Официальной информации о завещании нет. Тем не менее в подобных ситуациях имущество зачастую переходит тем, кто находился рядом в самые сложные периоды жизни. Квартира в центре столицы, загородный участок и личные вещи артистки могут обрести нового владельца. Однако, судя по отношению Пеговой к Арининой, для нее гораздо важнее было окружить старшую коллегу вниманием и поддержкой, чем думать о материальных вопросах.

