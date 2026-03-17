Союзники США отказались вступать в коалицию по Ормузскому проливу

Союзники США не выразили особого желания присоединяться к международной коалиции для возобновления работы Ормузского пролива, который заблокировал Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios.

В материале говорится, что союзники США сопротивляются давлению администрации Трампа с целью присоединения к этой коалиции.

По данным портала, реакция представителей некоторых стран по данной инициативе варьировалась от скептицизма до категорического отказа. Отмечается, что американская сторона намеревалась привлечь для содействия Германию, Великобританию, Францию, Канаду, а также Австралию, Иорданию, Японию и Южную Корею.

Германия, Испания и Италия уже заявили, что не планируют отправлять корабли. Немецкий канцлер Фридрих Мерц пояснил, что у Берлина нет необходимого мандата ООН, ЕС или НАТО. Япония и Австралия также сообщили об отсутствии желания развертывать военно-морские силы в регионе.

В интервью Financial Times Трамп предупредил, что отказ союзников может иметь серьезные последствия для будущего НАТО, заявив, что если ответа не последует или он будет отрицательный, это очень плохо для будущего альянса.

При этом сам Трамп позже заявил, что США не нуждаются в помощи, уверенный, что они являются самой сильной нацией в мире и у них самая сильная армия.

Накануне подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Вооруженные силы Соединенных Штатов не смогут с легкостью достичь открытия Ормузского пролива.

В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД Евросоюза обсудят отправку военных кораблей в Ормузский пролив и добавила, что закрытие пролива опасно для ЕС из-за сокращения поставок удобрений. Оно может в следующем году привести к дефициту продовольствия в Европе.

Газета The Wall Street Journal 15 марта сообщила, что администрация президента США планирует объявить о формировании коалиции для сопровождения судов через заблокированный Ираном Ормузский пролив.

По данным СМИ, Трамп также рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, через который экспортируется около 90% нефти из страны.

