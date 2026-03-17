SHAMAN рассказал о спонтанном предложении Мизулиной без кольца за ужином

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец признался, что не советовался с матерью избранницы.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) вспомнил, как сделал предложение своей нынешней супруге Екатерине Мизулиной — все произошло спонтанно, даже без обручального кольца. Об этом артист рассказал в эфире программы «Судьба человека» на федеральном телеканале.

По словам певца, решение пришло неожиданно, прямо за ужином после очередных гастролей.

«Мы к этому решению были готовы внутренне. Я приехал с очередных гастролей и за ужином… сделал предложение», — признался он.

В тот момент у него даже не было кольца.

«То есть все было очень спонтанно. У меня в голове просто все сложилось: я должен сделать это сейчас. Ну я уже понял, что мне хорошо с этим человеком. Катя ответила мне „да“, а что она еще могла ответить?» — поделился SHAMAN.

Артист подчеркнул, что не стал просить руки Екатерины у ее матери — сенатора Елены Мизулиной.

«Я советовался только с собой и с Всевышним. Просто внутренне собрался, и все. Тут все просто, усложнять не было никакого смысла», — пояснил он.

Певец также рассказал, что для него всегда было важно сделать близкого человека счастливым. Он задал Екатерине прямой вопрос, счастлива ли она с ним, и получил утвердительный ответ.

«И тут я понял, что живу не зря», — признался Дронов.

О свадьбе Ярослав и Екатерина объявили 5 ноября 2025 года. Торжество прошло скромно в Донецке.

Пара познакомилась в 2023 году. История донельзя романтичная: Мизулина упомянула песню «Я русский» на стриме в Minecraft, и SHAMAN захотел лично пообщаться с главой Лиги безопасного Интернета.

Долгое время они скрывали отношения, но в начале января 2025 года в сеть попало совместное фото, а позже они появились вместе в школе на съемках клипа, где школьники кричали им: «Горько!».

