Страшно красиво: лава дошла до океана на французском острове в Индийском океане
Фото, видео: 5-tv.ru
Подобного зрелища не было почти 20 лет.
Вулкан на французском острове Реюньон устроил настоящий лавопад. Он уже не раз извергался — и месяц назад проснулся вновь.
Теперь же магмы было так много, что она подошла к побережью и стала выливаться прямо в океан. Такого яркого зрелища не было почти 20 лет — во время предыдущих извержений раскаленная масса просто остывала на склоне горы.
Но у такого эффектного события были свои последствия. Потоки лавы просто перерезали важнейшую автомагистраль, которая соединяет юг и восток острова.
на Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов в мире — Килауэа. По данным Геологической службы США, лава фонтанирует сразу из двух жерл, высота выбросов достигает 400 метров.
Жители и туристы публиковали в соцсетях красочные кадры природного явления, которое привлекло множество желающих увидеть завораживающее зрелище.
