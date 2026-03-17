Пошли в отказ: почему европейские союзники отказались помогать США на Ближнем Востоке

Европейские союзники отказали президенту США Дональду Трампу в поддержке на Ближнем Востоке. Франция, Германия, Италия и Великобритания выступили с совместным заявлением. Позже к ним присоединилась Канада. В Берлине отдельно подчеркнули: Бундесвер не собирается участвовать в войне, а также обеспечивать безопасность судоходства.

О нежелании втягиваться в конфликт сообщили в Брюсселе. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что военные корабли ЕС не направят в Ормузский пролив ни при каких обстоятельствах. Судя по всему, неожиданный отказ союзников помогать США Дональд Трамп решил перевести в шутку. Но признал, что Вашингтону, по всей видимости, придется рассчитывать на собственные силы.

«Наши великолепные бомбардировщики B-2, дайте мне его, дай-ка я просто обниму этого малыша. Думаю, вы сразу поняли, о каком я говорю. И хотя он кажется маленьким, вживую он очень большой», — заявил президент США Дональд Трамп.

Впрочем, Трамп все-таки пожаловался на информационные атаки со стороны Ирана. По его словам, Тегеран активно использует искусственный интеллект для создания фейковых видеороликов. В некоторые глава Белого дома даже поверил — в силу их реалистичности. Опровергать фейки пришлось специалистам по ИИ, журналистам и даже военным. Трамп признал, что когда ему показали кадры горящего авианосца «Авраам Линкольн», он тут же позвонил командиру, чтобы выяснить все детали.

