Россиянам напомнили о наказании за мат вплоть до 15 суток ареста

Юрист Макаров: за мат в общественном месте грозит до 15 суток ареста

Юрист предупредил, что нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство.

За использование матерных слов россиянам может грозить наказание вплоть до 15 суток административного ареста. Об этом в интервью РИА Новости напомнил член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.

«Нецензурная брань на улице влечет за собой административную ответственность по статье 20.1 КоАП РФ „мелкое хулиганство“. За такими действиями последует административный штраф от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток», — объяснил он.

Юрист подчеркнул, что за мат в адрес конкретного человека наступает ответственность по статье 5.61 КоАП РФ «оскорбление». В этом случае штраф для граждан составляет до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц наказание по этой статье достигает 50 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.

Ранее в российских школах предложили ввести уроки по изящной словесности, которые могли бы отучить подростков от нецензурной лексики.

«С детьми надо говорить о том, насколько мат разрушителен, вреден и для самого ребенка, и для окружающих», — заявлял заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Эксперты отметили, что профилактика и разъяснительная работа с молодежью могут быть эффективнее штрафов, однако административные меры остаются основным инструментом борьбы с нарушителями общественного порядка.

