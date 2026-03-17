Вопреки санкциям: как наградят российских олимпийцев и паралимпийцев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Зарубежные спонсоры Игр в Италии отказались вручать атлетам из России традиционные памятные смартфоны.

Российских участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Италии наградят телевизорами, смартфонами и планшетами от частных спонсоров. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр спорта и руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он пояснил, что решение о передаче подарков приняли после того, как зарубежные спонсоры соревнований отказались вручать российским атлетам традиционные памятные смартфоны.

Глава ведомства подчеркнул, что чемпионы и призеры состязаний дополнительно получат положенные по закону денежные выплаты. Торжественная церемония чествования пройдет в здании Министерства спорта или в штаб-квартире ОКР.

Дегтярев отметил, что ситуация с отказом в выдаче гаджетов вызвала серьезный резонанс внутри страны. Однако российские компании оперативно откликнулись на призыв поддержать соотечественников. Помимо электроники, атлетам подготовят комплекты новой спортивной формы.

Министр добавил, что прошедшие старты доказали безопасность пребывания россиян на крупных турнирах, несмотря на заявления западных стран. Он обратил внимание на дружелюбную атмосферу в Италии и отсутствие бойкотов со стороны иностранных коллег.

На Олимпиаде-2026 единственное серебро в ски-альпинизме завоевал Никита Филиппов.

При этом, паралимпийская сборная выступила под национальным флагом и заняла почетное третье место в итоговом зачете с двенадцатью медалями различного достоинства. Россию представляли всего шесть спортсменов, но это не помешало им составить серьезную конкуренцию Китай и США, занявших в общем зачете первое и второе места. Сборные этих стран стали самыми многочисленными — 70 и 68 человек соответственно.

