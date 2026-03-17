«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями

Использование сторонних сервисов не помогает.

Массовые технические сбои в работе мессенджера Telegram на территории России фактически означают его негласную блокировку. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.

По словам эксперта, отсутствие официальных распоряжений не отменяет того факта, что приложение Telegram перестало функционировать в нормальном режиме. Он отметил, что приложение в России, по сути, уже заблокировано.

«Telegram — сложное программное обеспечение, поэтому нет ничего удивительного в том, что ограничение его функций происходит, скажем так, несинхронно», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в стране работает огромное количество операторов связи, и единовременное отключение Telegram невозможно технически.

Сейчас, по мнению специалиста, идет процесс отладки механизмов на технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), где тестируется различное программное обеспечение для ограничения трафика.

Основной целью текущих действий эксперт назвал «разрушение социального графа». Это означает, что регулятору не обязательно полностью обрушивать сервис, достаточно сделать так, чтобы большая часть контактов пользователя стала недоступна.

Герман Клименко подчеркнул, что, если мессенджер потеряет способность связывать людей, его использование потеряет всякий смысл.

Отмечается, что даже использование VPN-сервисов уже не помогает обойти возникшие препятствия. Это может быть связано как с блокировкой самих анонимайзеров, так и с избирательным «подрезанием» трафика со стороны Роскомнадзора.

Эксперт добавил, что сейчас даже профессиональные программисты не могут до конца осознать логику происходящего. Ведомство скрывает методы работы для предотвращения противодействия.

Ранее в Госдуме не исключали вероятность окончательного прекращения работы Telegram в России к началу апреля. Основной причиной блокировки мессенджера является не соблюдение законодательства страны.

Через мессенджер часто происходит вербовка людей, в том числе несовершеннолетних, в диверсионные и террористические группы. Telegram все чаще используется для организации мошеннической деятельности.

