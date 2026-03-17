Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В отношении блогера действуют новые условия.

Гагаринский суд Москвы 16 марта принял важное решение по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ приостановили, а саму Чекалину освободили из-под домашнего ареста, который длился с октября 2024 года.

Почему суд пошел навстречу

Основанием для столь серьезного решения стало состояние здоровья блогера. У Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, которые поразили кости свода черепа и позвоночник.

Болезнь прогрессирует стремительно. У блогера разрушилась пара позвонков, она теряет зрение на один глаз и передвигается в инвалидной коляске.

Диагноз подтвердился после экстренных родов четвертого ребенка в конце февраля. Врачи отправили плаценту на гистологию, где обнаружили злокачественные клетки.

Сейчас Лерчек проходит курс химиотерапии и лучевой терапии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Что изменилось для Лерчек

Суд не просто приостановил дело, но и сменил меру пресечения. Вместо домашнего ареста с электронным браслетом теперь действует запрет определенных действий.

Это означает, что блогер может без специальных разрешений посещать медицинские учреждения и свободно передвигаться. Однако она по-прежнему не имеет права пользоваться интернетом, менять место жительства и обязана отмечаться в органах.

Прокуратура поддержала ходатайство защиты, согласившись, что заболевание мешает подсудимой участвовать в процессе.

Что сказала сама Лерчек

Блогер впервые публично прокомментировала ситуацию в видео, которое опубликовал ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини.

«Сейчас самое важное — это здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку. Спасибо за то, что молитесь. Диагноз правдивый. Но я очень хочу жить, и я буду жить!» — сказала она.

Позиция бывшего мужа

Артем Чекалин, который остается под домашним арестом и продолжает участвовать в процессе, поддержал решение суда. Государственное обвинение настаивает на выделении материалов в отношении бывшего супруга Лерчек в отдельное производство.

«Все обиды забыты. И сейчас все силы, в том числе его семьи, направлены на то, чтобы помочь Валерии. Соответственно, любое послабление удовлетворило Артема», — отметил его адвокат в беседе с aif.ru.

Трое общих детей пары (десятилетние двойняшки и четырехлетний сын) сейчас живут с Чекалиным. Младший сын Лерчек, которому нет еще месяца, находится с отцом — Сквиччиарини.

Может ли Лерчек избежать наказания

Юристы объяснили, что приостановка дела не означает снятия ответственности. Как рассказал кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в беседе с aif.ru, выделение дела Валерии Чекалиной в отдельное производство и его приостановка не означают снятия с нее уголовной ответственности. По его словам, Лерчек остается обвиняемой.

Однако есть важный нюанс. Заболевание, диагностированное у Чекалиной, входит в перечень правительства о медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью.

Это значит, что даже если после лечения здоровье позволит возобновить процесс и суд вынесет обвинительный приговор, Лерчек может быть освобождена от реального срока.

Юрист добавил, что при вынесении приговора суд может учитывать ряд смягчающих обстоятельств. Наличие несовершеннолетних детей и болезнь могут учесть такими условиями при назначении наказания, но они не будут основанием для прекращения уголовного дела.

Статистика при таком диагнозе неутешительна: лишь 4% пациентов с раком желудка четвертой стадии проживают более пяти лет. Сейчас для Лерчек главное — сосредоточиться на лечении, и у нее появилась такая возможность.

