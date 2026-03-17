Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
Суд отпустил Лерчек из-под домашнего ареста
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
В отношении блогера действуют новые условия.
Гагаринский суд Москвы 16 марта принял важное решение по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ приостановили, а саму Чекалину освободили из-под домашнего ареста, который длился с октября 2024 года.
Почему суд пошел навстречу
Основанием для столь серьезного решения стало состояние здоровья блогера. У Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, которые поразили кости свода черепа и позвоночник.
Болезнь прогрессирует стремительно. У блогера разрушилась пара позвонков, она теряет зрение на один глаз и передвигается в инвалидной коляске.
Диагноз подтвердился после экстренных родов четвертого ребенка в конце февраля. Врачи отправили плаценту на гистологию, где обнаружили злокачественные клетки.
Сейчас Лерчек проходит курс химиотерапии и лучевой терапии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.
Что изменилось для Лерчек
Суд не просто приостановил дело, но и сменил меру пресечения. Вместо домашнего ареста с электронным браслетом теперь действует запрет определенных действий.
Это означает, что блогер может без специальных разрешений посещать медицинские учреждения и свободно передвигаться. Однако она по-прежнему не имеет права пользоваться интернетом, менять место жительства и обязана отмечаться в органах.
Прокуратура поддержала ходатайство защиты, согласившись, что заболевание мешает подсудимой участвовать в процессе.
Что сказала сама Лерчек
Блогер впервые публично прокомментировала ситуацию в видео, которое опубликовал ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини.
«Сейчас самое важное — это здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку. Спасибо за то, что молитесь. Диагноз правдивый. Но я очень хочу жить, и я буду жить!» — сказала она.
Позиция бывшего мужа
Артем Чекалин, который остается под домашним арестом и продолжает участвовать в процессе, поддержал решение суда. Государственное обвинение настаивает на выделении материалов в отношении бывшего супруга Лерчек в отдельное производство.
«Все обиды забыты. И сейчас все силы, в том числе его семьи, направлены на то, чтобы помочь Валерии. Соответственно, любое послабление удовлетворило Артема», — отметил его адвокат в беседе с aif.ru.
Трое общих детей пары (десятилетние двойняшки и четырехлетний сын) сейчас живут с Чекалиным. Младший сын Лерчек, которому нет еще месяца, находится с отцом — Сквиччиарини.
Может ли Лерчек избежать наказания
Юристы объяснили, что приостановка дела не означает снятия ответственности. Как рассказал кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в беседе с aif.ru, выделение дела Валерии Чекалиной в отдельное производство и его приостановка не означают снятия с нее уголовной ответственности. По его словам, Лерчек остается обвиняемой.
Однако есть важный нюанс. Заболевание, диагностированное у Чекалиной, входит в перечень правительства о медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью.
Это значит, что даже если после лечения здоровье позволит возобновить процесс и суд вынесет обвинительный приговор, Лерчек может быть освобождена от реального срока.
Юрист добавил, что при вынесении приговора суд может учитывать ряд смягчающих обстоятельств. Наличие несовершеннолетних детей и болезнь могут учесть такими условиями при назначении наказания, но они не будут основанием для прекращения уголовного дела.
Статистика при таком диагнозе неутешительна: лишь 4% пациентов с раком желудка четвертой стадии проживают более пяти лет. Сейчас для Лерчек главное — сосредоточиться на лечении, и у нее появилась такая возможность.
