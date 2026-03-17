До свадьбы: жениха и невесту в Малайзии задержали из-за совместного проживания

Полиция сорвала планы влюбленной пары на спокойную подготовку к свадьбе.

В малайзийском городе Джохор-Бару сотрудники правопорядка задержали мужчину и женщину, которые проживали в одной квартире до официального заключения брака. Об этом сообщает издание New Straits Times.

Инцидент произошел в ходе специального рейда, направленного на пресечение нарушений норм шариата. Молодым людям вменяют «халват» — термин, обозначающий запрещенное законом уединение лиц противоположного пола, не связанных кровным родством или узами брака.

Представители Департамента по делам ислама штата Джохор организовали ночную проверку квартиры, которую арендовали задержанные.

Участники рейда около десяти минут настойчиво стучали в дверь, прежде чем находящийся внутри мужчина впустил проверяющих. В ходе осмотра жилья инспекторы обнаружили женщину.

Пара не смогла предоставить никаких официальных свидетельств о регистрации союза. Их незамедлительно отвезли в отделение для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса выяснилось, что задержанные действительно являются женихом и невестой. Влюбленные планировали сыграть свадьбу сразу после окончания священного месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам, который в текущем году выпадает на вторую половину марта.

Несмотря на серьезность намерений молодых людей, закон штата Джохор о шариатских правонарушениях предусматривает строгое наказание за подобное поведение. Теперь паре предстоит столкнуться с обвинениями в суде.

Ранее в аналогичную ситуацию в штате Тренгану попал мужчина, пытавшийся оправдать нахождение в одной постели с двумя спутницами внезапным испугом из-за появления ящериц.

