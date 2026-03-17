Россиянам советуют сократить траты на вывоз мусора.

Снизить расходы на коммунальные услуги поможет контроль не только сумм оплаты, но и объемов потребления, сравнивая их как с предыдущим месяцем, так и с данными за прошлые годы. Об этом сообщил экономист Игорь Балынин в беседе с «Газета.ру».

Он отметил, что такой метод позволит сэкономить свыше 40% на ЖКУ. При этом эксперт призвал оплачивать все счета вовремя и не пропускать установленных дат платежей, чтобы избежать пеней, возможного приостановления подачи услуг, платы за повторное подключение и других репутационных рисков.

Балынин также напомнил, что при отсутствии дома более пяти полных календарных дней подряд можно уменьшить плату за вывоз мусора. Дни отъезда и приезда не учитываются как дни отсутствия. Для перерасчета следует подать заявление в управляющую компанию с подтверждающими документами. Например, отсутствие дома в течение 13 дней в месяце позволит сократить платеж с 405 рублей до 235 рублей.

«Соответственно, мы получаем, что экономия в приведенном примере составляет порядка 42%», — добавил экономист.

В качестве еще одного способа экономии Балынин назвал установку многотарифного счетчика электроэнергии, который учитывает время потребления: в пиковые часы тариф выше, а ночью и утром — ниже в два-три раза. Перенос части потребления позволить сократить расходы, заключил он.

