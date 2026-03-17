«Потому что я из России»: модель Валентина Алексеева рассказала об отмене на «Мисс Вселенной»

Модель Алексеева сообщила, что на «Мисс Вселенная» столкнулась с политикой отмены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Российская модель Валентина Алексеева поделилась впечатлениями от участия в международных конкурсах красоты. В беседе с Lenta.ru она заявила, что ощутила резкий контраст между опытом на «Мисс Вселенная» и «Мисс БРИКС».

Она отметила, что на конкурсе «Мисс Вселенная» из-за российского гражданства она столкнулась с проявлениями «политики отмены», а ее участие в мероприятиях было заметно ограничено.

«Меня практически не снимали для соцсетей конкурса, не брали на мероприятия. Старались лишний раз не светить, потому что я участница из России. Я либо сидела в отеле, либо выезжала только на обязательные съемки», — сказала россиянка.

Алексеева подчеркнула, что совсем другие эмоции вызвал у нее конкурс «Мисс БРИКС», который, по ее словам, оказался на несколько голов выше.

«Мисс БРИКС» — это полная противоположность. Здесь я чувствовала искренний интерес, тепло и масштаб. Это был настоящий праздник, а не попытка спрятать кого-то за кулисами», — добавила модель.

Валентина Алексеева родом из Республики Чувашия. В октябре 2024 года она стала обладательницей короны «Мисс Россия-2024». В том же году она вошла в топ-12 участниц конкурса «Мисс Вселенная». В марте этого года одержала победу на первом в истории конкурсе красоты среди стран БРИКС, обойдя 49 соперниц из 17 стран.

