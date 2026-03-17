Катастрофическая ситуация с переселением из аварийных домов сложилась в нескольких регионах. В Коми жителям предложили временно переехать в общежития, так как бюджетных средств не хватает для выплаты компенсаций. А в Ярославле переезд обещают лишь к 2035 году. Хотя здание буквально трещит по швам.

Жители этого дома в Печоре, как, впрочем, и он сам, в шатком положении: в стенах щели, трубы лопнули, а крышу вот-вот унесет ветром.

«Разрушение произошло во втором подъезде. Все прогнило от влаги», — рассказывает жительница дома по улице Печорский проспект, 110 Юлия.

Дом признан аварийным. Но расселять его будут через два года, не раньше. Другой дом в пяти минутах. Он тоже аварийный, дата расселения — конец 2027 года. Но жильцов просят покинуть квартиры сейчас.

«Предложен маневренный фонд — общежитие», — делятся жители дома по улице Печорский проспект, 83 Елена и Сергей.

Жители специально для «Известий» сняли кадры оттуда. На пять этажей — две душевых, на многодетную семью — микро-квадратура.

«На одного проживающего выделяется по шесть квадратных метров», — объясняет житель дома по улице Печорский проспект, 83 Дмитрий Горланов.

В комитете по управлению муниципальной собственностью Печоры утверждают — другой альтернативы нет. Как и денег на компенсацию.

«Проблема вся в финансировании. Мы на сегодняшний день сразу не можем выплатить компенсации», — говорит директор КУМС МР «Печора» Светлана Буралкина.

При этом в 2023-м арестовали бывшего мэра Печоры Валерия Серова. Следствие установило: Серов отказывался признавать дома аварийными и намеренно не включал их в реестр. В мае 2024-го один из таких домов рухнул.

«Если знали, что аварийный, видели, и он разрушался и впоследствии обрушился, виноват прежде всего глава администрации. Должны были обеспечить переселение оттуда людей», — заметил член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Финансирование программы по переселению из аварийного жилья складывается из федеральных и региональных средств. Дома, признанный аварийными до 1 января 2017 года, расселялись через Фонд реформирования ЖКХ, после этой даты в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Скорость расселения зависит и от инициативы регионов.

«Муниципалитет не имеет права бесконечно переносить сроки. Если у нас регион не работает, то органы федеральной власти должны принимать меры и наказывать органы власти на местах», — отмечает юрист по недвижимости Елена Рудакова.

Вот официальный ответ «Известиям» от Фонда развития территорий — главного оператора программы переселения. Эти цифры публикуются впервые.

На программу расселения аварийного жилья до 2030 года выделено 530 миллиардов рублей: из них 318 миллиардов — федеральные деньги. Более 212 миллиардов — от регионов. Хотят переселить 345 тысяч человек — это более шести миллионов квадратных метров жилья.

Правда, по данным ФРТ, их 23 миллиона уже сейчас. И цифра будет расти. Многое зависит от активности чиновников на местах. Ярославль, двухэтажка середины прошлого века. Местные власти признали дом аварийным только после вмешательства прокуратуры. СК возбудил дело о халатности.

«У нас идут суды. Нам сказали: ваш дом попадает под расселение не ранее 2035 года», — рассказывает жительница Ярославля Тамара Солосина.

Волгоград. Жители с боем признали дом аварийным еще в 2023-м. С тех дом стоит и разрушается.

«Куда ни обращались — никому ничего не надо», — отмечает жительница Волгограда Вера Прокофьева.

В ответе «Известиям» волгоградские чиновники обещают расселить дом до 2027 года, а в качестве альтернативы предлагают жителям общежитие. Денег на компенсацию для покупки равноценного жилья прямо сейчас у них, как и в Печоре, нет.

«Единственный путь — идти судиться, требовать от муниципалитета, чтобы выплатили выкупную стоимость. Если люди готовы на это: 34 — выкупная цена. Включает в себя стоимость этого дома-развалюхи», — говорит заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

А это копейки. Минстрой и депутаты хотят изменить норму: если раньше рыночную стоимость аварийного жилья определяли на глаз, то теперь предлагают платить за него не меньше пятидесяти процентов от цены за квадрат в регионе. Закон пока не принят, но жители Печоры уже собирают документы в суд — с требованием равноценного жилья.

