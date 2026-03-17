«Зайка, вы не косметолог»: в Петербурге разгорается скандал вокруг клиники, навязывающей кредиты

Ни состав препаратов, ни зачем их нужно колоть, врачи толком объяснить не могут.

В Петербурге разгорается громкий скандал вокруг популярной косметологической клиники. Пациенты жалуются, что их приглашают на бесплатное обследование, а на деле предлагают почти сразу взять кредит на лечение, которое якобы требуется срочно. Причем ни состав препаратов, ни зачем их нужно колоть, врачи толком объяснить не могут. Корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина убедилась на личном примере.

Согласие на медицинское вмешательство подписано, но какое именно — косметолог почему-то держит в секрете.

— Что это вообще такое?

— Работа со слоями кожи.

— Состав?

— А зачем вам знать состав? Вы не косметолог, зайка, вы не косметолог.

Почти с порога косметолог уложила меня на кушетку, сказала, что только умоет лицо, а вместо этого сделала некую лазерную аппаратную процедуру. Название которой она мне также не сказала. Без анализов, без сбора анамнеза. А дальше косметолог уверяет: мне срочно необходимо лечение. Цена — карандашом на стикере: 60 тысяч рублей! Можно и в кредит. Прошу хотя бы посмотреть названия препаратов, но и тут — отказ.

— Я, если честно, не знаю, но он хорошо работает. А зачем вам бренд?

А ведь предоставлять полную информацию о медицинском препарате врачей обязывает федеральный закон.

«Мы имеем дело о платном оказании услуг, и пациент за эти препараты заплатил. Он имеет право знать, какие препараты применяются при оказании услуги», — объясняет медицинский юрист Артем Алексанян.

С подобным столкнулась и Вероника Громова — чудотворный биоимплант для позвоночника, который якобы спасает от боли в спине, ей обошелся в 140 тысяч рублей. Взяла кредит. Перед процедурой препарат вынесли сразу в шприцах — ни ампул, ни названия, ни сроков годности.

«Врач, испугавшись, что я сейчас буду жаловаться, потому что я не дала вколоть себе препарат, испугался за свою карьеру и сказал мне в от же вечер, что этот препарат в позвоночник колоть нельзя», — рассказывает пациентка клиники «Академия здоровья» Вероника Громова.

Клиника предложила вернуть деньги, правда, в семь раз меньше — всего 19 тысяч. Вероника отказалась. Хотела обратиться в суд, но для этого нужна медицинская карта. Которую в клинике пока так и не предоставили, несмотря на официальные запросы.

— Видите, вами подписано 3 февраля, соответственно, 3 марта у меня уже должна была быть копия медицинской карты.

В этой же клинике лечилась и Валентина Тихомирова. Пришла на якобы бесплатное обследование по ОМС. В договоре с медучреждением указала персональные данные. А спустя время узнала о долге по кредитной карте.

«Сразу написала заявление: прошу аннулировать. Я не оформляла! Как это вы не оформляли? Вот медцентр», - вспоминает бывшая пациентка клиники Валентина Тихомирова.

Задолженность в 60 тысяч женщине пришлось погасить самостоятельно. Пациенты уверены: клиника делает все, чтобы вытянуть деньги.

Навязать чрезмерно дорогие и недейственные услуги пытались и мне.

«Вам также прописали лазерную биоревитализацию — процедура довольно устаревшая и не особо эффективная. Чистка за 15 тысяч рублей — средняя цена шесть-семь тысяч на хорошем оборудовании», — говорит врач-дерматолог, врач-косметолог Карина Григорян.

Администрация клиники со своей стороны пообещала провести внутреннее расследование и выяснить, почему врачи скрывают от пациентов информацию о препаратах и «навязывают» ненужные услуги.

