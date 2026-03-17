ФБР пообещало миллион долларов за информацию об убийце весом 136 килограммов

В прямом смысле крупный преступник скрывается от правосудия с 2019 года.

В США разыскивается уроженец Калифорнии Омар Александр Карденас по прозвищу Доллар. За помощь в его поимке Федеральное бюро расследований (ФБР) обещает миллион долларов (81 миллион в пересчете на рубли. — Прим. ред.). Внимание прессы привлекли масштабы преступника в прямом и переносном смысле. Его вес 136 килограммов, а обвинение — убийство.

Как отмечается в материале New York Post, Карденасу удается скрываться от полиции в течение последних семи лет. В 2019 году он расправился с мужчиной возле парикмахерской Hair Icon Barber Shop в Силмаре, ​​Лос-Анджелес, после чего как будто растворился. Внушительное вознаграждение гарантированно получит человек, предоставивший ФБР информацию, которая приведет к аресту.

По данным американских правоохранителей, злоумышленник, предположительно, шесть раз выстрелил в свою жертву. 46-летний Джабари Думас был ранен, в том числе, в голову и скончался от полученных травм. В 2020-м округ Лос-Анджелес выдал ордер на арест Карденаса, а в 2021-м — федеральный ордер за бегство с целью избежать судебного преследования.

Тучность — одна из главных примет Доллара — 136 килограммов при росте 168 сантиметров. Периодически мужчина носит бороду, у него есть как минимум одна татуировка и очки для зрения. Следователи не исключают, что некие подельники помогают преступнику успешно скрываться и поддерживать вес — телесный и криминальный — в бегах. Омар Александр Карденас входит в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.

