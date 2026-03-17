От аналитики к убийствам: США превращают ИИ в оружие

США сделали ставку на боевой ИИ: алгоритмы уже выбирают цели и планируют удары, военным остается только нажать кнопку. До полной автономии — один шаг, а цена ошибки становится критической.

Оставшись без помощи союзников, США стали искать другие возможности для получения преимущества и, похоже, также решили сделать ставку на искусственный интеллект.

Новейшую систему на базе ИИ-алгоритмов натаскивают на убийства людей. И до того, как машины начнут самостоятельно принимать такие решения, остается один шаг. Корреспондент «Известий» Максим Прихода разбирался.

Это выглядит как презентация нового модного гаджета. Спикер-айтишник на сцене переключает слайды… Но это — один из высокопоставленных чиновников Пентагона. А на экране — война.

«Левый клик, правый клик, левый клик. И вот — обнаруженный объект превращается в цель!» — показал главный директор по цифровым технологиям и ИИ Министерства войны США Кэмерон Стэнли.

Программа называется Мэйвен, в переводе «знаток». Ее разбрабатывали с 2016-го и вот впервые показали интерфейс. Суть системы в том, что искусственный интеллект анализирует разведданные: с дронов, радаров, спутников, от агентуры и складывает их в полную картину и подсказывает, что делать.

«Когда решение принято, мы переходим выбору вариантов действий — где автоматически определяется, какое средство лучше всего подходит для поражения цели», — пояснил чиновник.

Помимо планирования ударов, ИИ может определять перемещения войск, прогнозировать угрозы, рекомендует направление переброски сил и выставляет приоритет целей.

Пентагону больше не нужны тысячи аналитиков. Ведь это уже даже не геймефикация войны, а куда страшнее. В играх-стратегиях решения принимает человек. Здесь компьютерный алгоритм предлагает, куда бить, и чем. У оператора лишь спрашивают — согласен ли он с решением. Пока спрашивают…

О результативности применения системы можно косвенно судить по тому, что в Иране за первые десять дней — американцы атаковали 9,5 тысяч целей, тогда как за два года войны в Ираке поразили только семь тысяч. «Мэйвен» успели обкатать во время операции в Венесуэеле, и в предыдущей военной кампании Израиля, где США как бы не участвовали.

«И, как это было в Газе, системы с искусственным интеллектом, похоже, играют ключевую роль в ведении этой войны», — отметил ведущий Al Jazeera Ричард Гизберт.

А Bloomberg в статье под заголовком «Господи, как это пугающе» делится с читателями инсайдами, что и в украинском конфликте «Мэйвен» нашел применение.

«Ранее США использовали систему Maven Smart System для обмена информацией о целях с Украиной в 2022 году, а затем для нанесения ударов по Ираку, Сирии и хуситам в 2024 году», — говорится в публикации.

В теории должно работать так, что офицер не ведет за собой в атаку взвод десантников, а словно дирижер управляет оркестром смертоносных систем. И понятно, что скорость в принятии решений — важное преимущество на поле боя. Но вопрос, насколько эти решения будут верны?

«Ученые и инженеры очень обеспокоены рисками использования ИИ. Они лучше чем кто-либо другой понимают минусы технологии, как она может делать странные и неожиданные вещи», — заявил исполнительный вице-президент Центра за новую американскую безопасность Пол Шарр.

ИИ хоть и развивается со скоростью гиперзвуковой ракеты, но пока не настолько точен: языковые модели ошибаются в фактах, генераторы изображений и видео вечно путают, сколько пальцев должно быть у людей. Но здесь цена ошибки минимальна. А вот, когда ИИ решает, куда запустить крылатую ракету, вполне может быть так, что там вместо базы КСИР находится начальная школа для девочек. И вот у американцев появился еще один способ списать ответственность за их вездесущий сопутствующий ущерб.

«Есть информация, что как раз из-за ошибки системы „Палантир“ были убиты 168 иранских девочек-школьниц. Потому что система обладала некорректными на тот момент разведывательными данными и приняла школу за военный объект», — пояснил военный эксперт Алексей Живов.

Технология сетецентричных войн многократно описана в научной и не очень фантастике: от «Звездного десанта» до «Хищника, от «Трансформеров» до «Аватара» и «Терминатора». И тут уже не важно, «Мэйвен» или «Скайнет» запускает ракеты, после которых из пепла ядерного огня восстанут разве что машины. С фобиями из области научной фантастики — как с теориями заговора: чем дальше, тем меньше остается тех, что до сих пор не стали реальностью.

