Синяки на лбу выдали военачальника, которого Штаты отправили руководить поддержкой ВСУ.

Так хотел сойти за своего, что стал фигурантом расследования. В Пентагоне идет расследование в отношении генерала Вооруженных сил (ВС) США Антонио Агуто, которого назначили главой командования по координации поддержки Украины. И пожалели.

Офицер потерял секретные документы и перестарался с алкогольными возлияниями в Киеве, о чем говорится в отчете управления генерального инспектора штаб-квартиры Минобороны Штатов. Агуто также пришел пьяным на организованную послом США на Украине встречу с американским госсекретарем, а потом на переговоры с двумя украинскими генералами.

«Агуто ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и впоследствии оставил секретные материалы в украинском поезде в Польше во время своего возвращения в Германию», — сказано в отчете.

Согласно документу, вышеупомянутый конфуз случился с Агуто в мае 2024 года во время девятидневного визита на Украину. По словам свидетелей, 13 числа генерал обильно залил спиртным свой ужин, после чего упал и ударился затылком в своей комнате. На следующий день он появился на службе еще и со следом на лбу.

В конце злополучного пьяного мая на американца, с позором провалившего свою украинскую миссию, поступили три анонимные жалобы. Данные о потере Агуто документов будут переданы в Специальное управление безопасности Пентагона. Подразделение, которым он руководил, взял под свое командование генерал-лейтенант Кертис Баззард. Он остается координатором работы с Киевом до сих пор.

