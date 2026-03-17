На Солнце произошла мощная вспышка: плазменное облако может достичь Земли 18 марта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она длилась более получаса.

Крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли произошла на Солнце 16 марта. Об этом сообщили лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«Сильная вспышка уровня М2.8 зарегистрирована на Солнце сразу несколькими средствами слежения. Пик события наблюдался в 15:15 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как передает URA.RU, взрыв, длившийся 32 минуты, случился вблизи центра солнечного диска, что привело к выбросу плазмы. Вспышка также разрушила находившийся рядом протуберанец среднего размера, что увеличило массу выброшенного газа.

Точная скорость движения плазменного облака не определена, однако выброс кажется быстрым и может добраться до Земли 18 марта. В лаборатории добавили, что событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны. Она связана с повышением скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, вызванного корональной дырой на Солнце.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.