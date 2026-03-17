Музей освобождения Курской области появится в КНДР

Ким Чен Ын назвал объект «священным храмом».

Председатель КНДР Ким Чен Ын проинспектировал строительство Музея боевых подвигов, посвященного корейским бойцам, участвовавшим в освобождении Курской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На объекте главу государства сопровождали командиры воинских частей и руководящие сотрудники. Лидер страны осмотрел внутреннюю часть здания, участки с трофейными вооружениями, а также ознакомился с установлением скульптурных и символических памятников. Он призвал исправить все недочеты и обеспечить качество работ на высоком уровне.

Ким Чен Ын подчеркнул, что музей станет «бессмертным священным храмом», который впишет в историю героизм северокорейских солдат. По его словам, его достроят к первой годовщине освобождения Курской области. В настоящее время строительные работы завершены на 93%.

Ранее председатель КНДР заявил, что дорожит дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным и пообещал продолжать сотрудничество в интересах двух государств.

