Герасим Грачевник: почему 17 марта нужно выбрасывать старую обувь

В этот день хозяйки пекут ржаное печенье в виде грача с предсказаниями и угощают домочадцев.

Традиционно 17 марта русская православная церковь чтит память святых: Герасима Вологодского и Герасима Иорданского.

Кто такой Герасим Иорданский

Преподобный Герасим родился в Ликии, на территории современной Турции. В молодости решил принять постриг и стать монахом. Изначально он ушел жить вглубь Фиваидской пустыни в Египте, затем переместился в Палестину для поклонения святым местам, поселился у реки Иордан и основал монастырь.

В обители Герасим Иорданский установил строгие правила. Пять дней в неделю иноки проводили в уединении в пустыне, питались водой и сухом хлебом, молились и плели корзины из пальмовых ветвей. В субботу и воскресенье все собирались в монастыре на причастие, пополняли запасы воды и хлеба и возвращались. На период Великого поста Герасим Иорданский совершал победу духа над плотью, уходил в пустыню и полностью отказывался от еды до Пасхи.

Однажды во время уединенной молитвы в пустыне святой увидел хромающего льва. Из лапы зверя торчала большая колючка. Герасим не испугался и помог льву: вытащил занозу, промыл лапу и ласкового погладил животное по голове. С тех пор зверь не уходил далеко от монастыря, ел с рук хлеб, не нападал ни на людей, ни на домашний скот и откликался на кличку Иордан.

Один раз старец усомнился в верности хищника, когда не нашел оставленного в одиночестве пастись ослика. Оказалось, что проезжавший мимо купец решил, что тот заблудился, и забрал его с собой. Огорченный Герасим решил, что Иордан сожрал осла, и заставил его в наказание таскать для монахов воду. Вскоре купец поехал по той же дороге обратно. Заприметив ослика, лев бросился к каравану, взял за уздцы животное и привел к хозяину. Герасим Иорданский признал ошибку, похвалил зверя, и с тех пор они были неразлучны до смерти монаха. Иордан отказался от воды и пищи и умер на могиле преподобного. Его похоронили рядом с гробом. Именно поэтому Герасима неизменно изображают со львом у ног.

Кто такой Герасим Вологодский

Преподобный Герасим известен как первый Вологодский чудотворец, живший в XII веке.

В молодости принял постриг и подвязался в Киевской Гнилецкой Успенской обители, где впоследствии принял сан иеромонаха. Желая уединения, Герасим пошел на север и остановился на берегу реки Вологда. В 1147 году Герасим Вологодский построил в глухом лесу хижину, которая спустя годы превратилась в храм во имя Пресвятой Троицы, а затем в мужской монастырь. Считается, что обитель дала начало городу Вологда.

Подробное житие Герасима Вологодского, предположительно, было утрачено в Смутное время при нападении польско-шведских захватчиков, когда обитель была полностью разорена.

По преданию, преподобный явился во сне слепой женщине и велел отслужить панихиду над его гробом в разрушенном монастыре. Поскольку вологжанка боялась не найти нужное место без помощи зрения, старец пообещал положить над своей могилой ее платок. Верующая в точности выполнила его указание и тотчас же прозрела. Это было не единственное чудо, совершенное преподобным. Многие прихожане исцелялись на могиле Герасима Вологодского, до этого пришедшего к ним во сне. Также чудотворной была вода и земля, освященная в обители.

Почему 17 марта называют Герасимом Грачевником и Кикиморой

В народе этот день получил сразу два названия по нескольким причинам.

В центральной части России в середине марта прилетали грачи. Это считалось верным признаком наступления весны. Люди говорили: «Грач на горе — так и весна на дворе». Чтобы птицы точно принесли с собой тепло, хозяйки пекли печенье из кислого ржаного теста — «грачики». В каждое печенье тайно клали какой-то предмет, например, пуговицу, копейку, луковицу и так далее. Так, все домочадцы получали своеобразное предсказание на предстоящий сезон.

17 марта девушки гадали на женихов и замужество. Самый распространенным способом было выйти на улицу за калитку и посмотреть, кто встретится первым из прохожих. Женщина — скоро свадьба, мужчина — повезет только в следующем году.

Обычно на Герасима Грачевника боролись с нечистой силой, в первую очередь, с Кикиморой — вредной спутницей Домового. Бытовало поверье: «Герасим Грачевник грача на Русь вернет, а со святой Руси Кикимору выгонит». Чтобы та не пугала домочадцев и не устраивала мелкие пакости, в избу приглашали знахаря, который читал заговоры, со свечой осматривал все углы и обметал печку.

Что нельзя делать на Герасима Грачевника

17 марта запрещалось обижать птиц и разорять их гнезда. Поговаривали, что тем, кто ослушается, не видать счастья на земле.

Считалось, что кикимора могла прятаться от людских молитв в старой обуви, хранить ее в доме не нужно. Поэтому стоптанные ботинки, дырявые галоши и любую другую изношенную обувь выкидывали. А вот надевать новую пару ни в коем случае нельзя. Предки считали, что тот, кто наденет новую обувь, будет страдать от боли в шее.

В день святых Герасима Вологодского и Герасима Иорданского также запрещается делать крупные покупки или отправляться в дальнее путешествие — можно вскоре лишиться денег и крова.

Верить снам на Грачевника не советовали, так как считали их промыслом злых духов.

Что можно делать 17 марта

Предки считали Герасима Грачевника идеально подходящим для генеральной уборки. В этот день рекомендуется промыть все дальние углы, разобраться в шкафах и хорошенько проветрить комнаты — пусть все плохое покинет жилище, пишет utro.ru.

17 марта желательно смастерить и повесить скворечники. Девушкам можно гадать на замужество.

