В Подмосковье пассажирка ударила водителя автобуса бутылкой по голове

В Ильинском, Красногорского района Подмосковья, пассажирка разбила бутылку об голову водителя автобуса, сообщает корреспондент 5-tv.ru с места происшествия.

Инцидент случился в автобусе № 549. Две девушки зашли в салон, бутылка пива упала и треснула. Водитель попросил убрать ее. Между девушками и водителем завязался спор, в ходе которого одна из них ударила водителя бутылкой по голове. Мужчина остановил автобус и вызвал полицию.

Сейчас транспортное средство стоит на остановке «Ильинское». Водитель ждет полицию, у него рассечена бровь. Из-за инцидента пассажиры последнего рейса оказались заблокированы в салоне.

