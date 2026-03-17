Иранский посол поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Поставки необходимых препаратов и оборудования продолжатся.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил благодарность руководству России за предоставленную гуманитарную помощь во время конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Мы благодарны президенту России Владимиру Путину и российскому правительству», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в ближайшем будущем Москва продолжит осуществлять поставки. По его словам, Иран сейчас нуждается в медицинском оборудовании и препаратах.

Первая партия гуманитарной помощи из России поступила в Иран 12 марта. В МЧС РФ заявили, что самолет Ил-76 доставил более 13 тонн грузов в город Ленкорань в Азербайджане, которые потом были отправлены на грузовиках в исламскую республику.

Конфликт на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Военные этих стран атаковали военные и гражданские объекты, в результате чего погибли представители руководства исламской республики и мирные жители.

В ответ Тегеран наносит удары по городам Израиля, а также американским военным базам на Ближнем Востоке. Из-за этого многие страны региона были вынуждены закрыть свое воздушное пространство.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров призвал враждующие стороны прекратить боевые действия и вернуться к переговорному процессу.

