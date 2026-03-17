Топливная война: цены взлетели в два раза, а Трамп ищет коалицию по Ормузскому проливу

Трамп оценил Макрона на восемь по десятибалльной шкале для создания коалиции

Как кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке ударил по Европе, Азии и США.

Мир сейчас переживает одну из самых крупных топливных войн. Предупредив о каком-то действии, всегда можно оценить, а какие будут последствия, например, как отреагируют рынки, насколько еще подорожает нефть. Вашингтон, конечно же, не очень хочет каких-либо наземных операций. Но без этого Иран не прогибается. А Ормузский пролив хоть и не заминирован, но пройти по нему нельзя. Тему продолжит корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

«Цены на топливо выросли! Вы сошли с ума? Что за чертовщина происходит? Я устала от этого!» — кричит разъяренная женщина.

Топливо уже около четырех долларов за галлон, рост за несколько дней — почти в два раза.

«Полторы недели назад такое же количество топлива стоило мне 86 долларов. Посмотрите на цену сегодня. 131 доллар, почти на 50 долларов больше за полторы недели», — говорит американец.

Хотя всего два месяца назад хозяин Белого дома хвастался успехами по снижению цен на топливо — тогда у него была эйфория от похищения президента Венесуэлы.

Но теперь экономисты говорят, что этот скачок цен — самый резкий за последние 20 лет. Высокими остаются и цены на бирже. В понедельник нефть марки Brent колеблется в районе 100 долларов — примерно на треть больше, чем месяц назад. Крупнейшие нефтяные компании Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillip предупреждают Белый дом: единственный способ это остановить — открыть Ормузский пролив. В американском Минфине рассчитывают, что это случится само собой.

«Мы думаем, что будет естественное открытие судоходства — иранцы выпускают суда. И пока нас это устраивает», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Министр умалчивает, что выпускают очень избирательно, на все суда, связанные с США, иранцы наложили полный запрет. Так что Трамп пытается создать коалицию желающих разблокировать Ормузский пролив. Уже даже поговорил на эту тему с Макроном.

Журналист: «Общались ли вы с президентом Франции Макроном по поводу коалиции для открытия Ормузского пролива?»

Дональд Трамп: «Да, я говорил с ним. Он был, по шкале от нуля до десяти, я бы сказал, на восьмерку. Не идеально. Но это Франция. Мы не ожидаем идеала».

В неидеальной Франции, как и в других странах ЕС, ситуация с топливом тоже — с каждым днем все сложнее. В Германии власти даже запретили автозаправкам повышать цены чаще одного раза в сутки.

«Раньше я платил 1,30 евро, а теперь больше двух евро! Это сразу ощущается. Приходится все просчитывать и стараться меньше ездить. Мы реально стараемся сократить поездки», — делится немецкий водитель.

На экстренные меры приходится идти странам Азии. В Пакистане школы и университеты ушли на удаленку. В Индии начинается дефицит газа, рестораны отказываются от готовки блюд во фритюре, и, неожиданный эффект, по всей стране останавливают работу крематории. Местное телевидение рекламирует индукционные плиты — они более экономичные. В магазинах техники — солдаут.

«Вы идете на кухню, чтобы приготовить еду, как и каждый день. И включаете газ. И вдруг у вас возникает вопрос: а есть ли способ сэкономить?» — говорят на индийском ТВ.

В России на фоне происходящего водители тоже насторожились. Заправляться в России тоже становится дороже. На прошлой неделе цены на бензины на заправках Москвы выросли сразу на 21 копейку. Сейчас один литр 92-го бензина стоит в среднем 63 рубля за литр, а 95-го — около 70.

Ситуацию для нашей страны нельзя назвать критической. У государства есть рычаги контроля за ценами. Хотя на биржах — лихорадка. Стоимость нефти — скачет то вверх, то вниз, … но все-таки, все больше вверх.

«Россия же является страной-экспортером, и у нас формула ценообразования на топливо на внутреннем рынке, она в гораздо меньшей степени зависит от цен на нефть на мировом рынке», — заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сколько Иран будет держать Ормузский пролив закрытым — предсказать сложно. И даже если боевые действия закончатся — Тегеран может сохранить блокаду. Предела мировых цен на топливо пока не видно.

