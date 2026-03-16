Хроническое двуличие: Захарова высказалась о санкциях ЕС против российских журналистов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Дипломат указала на игнорирование Брюсселем репрессий против инакомыслия.
Введенные Евросоюзом ограничения в отношении российских журналистов Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова являются «синдромом хронического двуличия». Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Брюссель, который на протяжении нескольких лет игнорирует убийства российских журналистов, но считает Мяцкявичуса и Ключенкова «главными источниками угроз» для мировых СМИ.
«Они в упор не видят, что и в самом ЕС репрессии против всякого инакомыслия стали базовой частью современной «политической культуры есовского образца, главным, если не единственным методом культивации послушного общественного мнения», — подчеркнула она.
Захарова заявила, что Евросоюз не обращает внимания на гибель журналистов и мирных граждан в секторе Газа, удары Израиля и США по Ирану.
Она также отреагировала на введение санкций против французского журналиста Адриана Боке и информационного деятеля из Великобритании Грэма Филлипса.
«Сделано это, разумеется, исключительно в порядке заботы о демократии, законности и свободе выражения мнений», — добавила официальный представитель МИД.
Российские телеведущие Эрнест Мяцкявичус и Сергей Ключенков оказались под санкциями Евросоюза 16 марта. В заявлении говорится, что ограничения введены из-за того, что журналисты якобы занимались распространением дезинформации.
