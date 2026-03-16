«Прекрасный муж»: Мари Краймбрерти показала постельное фото с Давой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певица выразила благодарность за отцовство артиста и показала праздничный момент с ним в своем блоге.

День рождения Давы, исполнителя хита «Ролекс», стал важным событием не только для самого артиста, но и для его семьи. В честь 33-летия музыканта, певица Мари Краймбрери, его избранница и мать их дочери, опубликовала трогательное поздравление в социальных сетях и поделилась личным моментам.

Певица также обратилась к нему с теплыми словами.

«С днем рождения, прекрасный отец и муж», — высказалась Мари.

В своем блоге певица показала поклонникам яркий кадр с виновником торжества. На фотографии Давид лежит на кровати с большой игрушкой Человек-пауком и тортом, который он держит в руках, улыбаясь в ответ на сюрприз от возлюбленной.

Фото: Instagram*/ /m.kkraimbrery

Поздравления поступили также и от продюсера Мари Алены Михайловой.

«С днем рождения, прекрасный… зять, получается», — отметила она в шутливой форме.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Мари Краймбрери поделилась, как удается совмещать воспитание дочери с интенсивной творческой деятельностью.

Певица подчеркнула, что несмотря на плотный график в шоу-бизнесе, она стремится организовать свое время таким образом, чтобы проводить как можно больше моментов с ребенком.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.