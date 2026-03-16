В Костроме обезвредили обломки беспилотника у школы

Жителей ближайших домов экстренно эвакуировали.

В Костроме на территории гимназии № 28 обнаружили обломки беспилотника. Губернатор региона Сергей Ситников в своем официальном Telegram-канале отметил, что на фрагментах дрона может находиться взрывчатое вещество.

Специалисты оперативных служб приняли решение уничтожить опасные остатки прямо на месте. Чтобы обезопасить людей, власти организовали экстренную эвакуацию жителей соседних домов. Для их временного размещения подготовили помещения образовательных учреждений, расположенных неподалеку.

«Оперативные службы рекомендуют отойти от окон людям, проживающим возле гимназии», — отметил Сергей Ситников.

Жителей города попросили сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным трудностям.

Позже Ситников добавил, что остатки беспилотного летательного аппарата у гимназии № 28 города Костромы обезврежены. Люди вернулись в свои дома.

