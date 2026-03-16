Блогер Валерия Чекалина подтвердила, что у нее рак желудка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Instagram*/ /im__lu_; 5-tv.ru

Она поблагодарила всех, кто переживает и молится за нее.

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.), которую недавно освободили из-под домашнего ареста из-за резкого ухудшения здоровья, впервые вышла на связь из больницы. Кадры с многодетной мамой опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в своих социальных сетях.

Валерия со слезами на глазах подтвердила свой диагноз и поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Сейчас самое важное — это здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку. Спасибо за то, что молитесь. Диагноз правдивый. Но я очень хочу жить, и я буду жить!» — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у 33-летней Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. Болезнь дала метастазы, которые поразили кости свода черепа и позвоночник — из-за этого у блогера сломаны два позвонка. Сейчас Валерия не может передвигаться самостоятельно.

О заболевании матери четверых детей стало известно в начале марта, почти сразу после родов. Блогер уже проходит лучевую терапию в государственном онкологическом центре после первого курса химиотерапии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.