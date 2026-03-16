«Весь мир молится»: возлюбленный Лерчек поблагодарил суд за отмену домашнего ареста

Луис выразил надежду на скорейшее выздоровление после изменения меры пресечения.

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, поблагодарил суд за решение отменить домашний арест и приостановить уголовное дело. В своем обращении Сквиччиарини подчеркнул важность поддержания здоровья Лерчек.

«Живи, моя Лера! Живи! Я всем сердцем чувствую — весь мир сейчас молится за тебя. И я, преклонив колени, молюсь вместе с ним. Ты любишь эту жизнь так, как не умеет никто другой. Именно ты научила меня ценить каждый миг и находить свет, несмотря на трудности», — написал Сквиччиарини в социальных сетях.

Луис также подчеркнул, что, несмотря на трудности, Чекалина остается самым сильным человеком, которого он знает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагаринский районный суд Москвы приостановил удовлетворил ходатайство прокурора о приостановлении дела до выздоровления подсудимой, а также заменил домашний арест на запрет определенных действий.

