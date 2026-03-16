Путин поздравил Алексея Бугаева с победой на Паралимпийских играх в Италии

Фото: © РИА Новости/ Юрий Кочетков

Президент России отметил мастерство, силу воли и твердость характера спортсмена.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх, которые прошли в Италии. Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

В поздравлении, адресованном Бугаеву, президент подчеркнул высокие достижения спортсмена, отметив, что его уверенная и красивая победа в слаломе вновь подтвердила его чемпионский титул.

«Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», — говорится в тексте обращения.

Президент также выразил свою гордость за результаты всей российской сборной на Паралимпийских играх и пожелал Бугаеву новых спортивных достижений и успехов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, российские спортсмены пронесли флаг РФ на церемонии закрытия Паралимпийских игр. Знаменосцами сборной стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

