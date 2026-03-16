Автомобиль посла Алжира попал в ДТП в центре Москвы

Машина дипломата врезалась в фонарный столб.

На Большой Бронной улице автомобиль посольства Алжира врезался в фонарный столб. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В момент аварии в салоне находился чрезвычайный и полномочный посол Алжирской Народной Демократической Республики в России Туфик Джуама.

Как корреспонденту 5-tv.ru сообщила очевидец Наталья, водитель потерял сознание, а пассажир смог самостоятельно выйти из машины.

«Он вышел из машины, ему дали воды, далее приехали все службы», — сказала она.

В результате ДТП дипломат получил травму носа, а автомобиль серьезно поврежден. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

