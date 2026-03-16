Куда катится Запад! Самые «позорные» наряды «Оскара-2026»

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

На красной дорожке 98-й кинопремии 16 марта 2026 года наряды гостей привлекли внимание, но не все понравились публике

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар» 2026 года. Помимо номинантов и победителей внимание зрителей и СМИ традиционно привлекла красная дорожка, где гости демонстрировали вечерние наряды.

Однако часть образов, по данным модных обозревателей и пользователей социальных сетей, вызвала скорее недоумение, чем одобрение.

Хлоя Чжао

Одной из наиболее обсуждаемых фигур вечера стала режиссер Хлоя Чжао, известная по работе над фильмом «Хамнет». На дорожке она появилась в темном блестящем наряде от дизайнера Габриэлы Херст. Платье дополняли украшения ювелирного дома Bvlgari. Тем не менее образ оказался слишком мрачным для праздничного мероприятия: плотная ткань, отсутствие контрастных деталей и общий «траурный» характер костюма создали тяжелое визуальное впечатление.

Фото: Reuters/DANIEL COLE

Леа Майрен

Еще одной дебютанткой церемонии стала актриса Леа Майрен, впервые посетившая премию Американской киноакадемии. Для выхода она выбрала многослойное платье с обилием тюля, кремовыми вставками и пестрым воротником из перьев.

По данным СМИ, дизайнеры задумывали образ как стилизацию под сказочную лесную героиню. Однако на практике композиция из разных фактур и оттенков выглядела перегруженной. Перья, многослойная юбка и контрастные элементы создавали сложный силуэт, который, по мнению наблюдателей, выглядел негармонично и визуально утяжелял фигуру актрисы.





Фото: Reuters/Sipa USA

Мэгги О’Фаррелл

Писательница Мэгги О’Фаррелл также оказалась среди гостей, чьи наряды вызвали бурное обсуждение. Для церемонии она выбрала ярко-розовый образ, дополненный вуалью.

Насыщенный оттенок ткани, который сам по себе выглядел достаточно выразительно, усиливался дополнительными декоративными деталями. В результате образ получился чрезмерно экстравагантным: плотная вуаль и яркий цвет создавали эффект театрального костюма, и это резко контрастировало с более сдержанными вечерними платьями большинства гостей.





Фото: Reuters/DANIEL COLE

Даниэль Брукс

Актриса Даниэль Брукс столкнулась с критикой по другой причине. Для церемонии она выбрала вечернее платье, которое, по мнению модных обозревателей, оказалось неподходящим по размеру.

Наряд сидел неравномерно: ткань собиралась в складки, а линия талии смещалась, из-за чего общий силуэт выглядел неаккуратно.





Фото: Reuters/DANIEL COLE

Таня Фарес

gettyimages.com/Frazer Harrison / Staff

Модная журналистка и общественный деятель Таня Фарес появилась на церемонии в необычном платье с квадратной юбкой-гармошкой. Конструкция юбки придавала наряду жесткую геометрическую форму.

Однако такой крой оказался сложным для восприятия на красной дорожке: объемная конструкция нарушала пропорции фигуры и создавала впечатление чрезмерной массивности. Некоторые обозреватели отмечали, что необычная форма могла бы смотреться эффектно на подиуме, но в формате вечернего выхода выглядела скорее экспериментом.

Лаура Луфеси

Актриса Лаура Луфеси вышла на дорожку в пэчворк-платье, выполненном из тканей разных «кислотных» оттенков. Наряд сочетал желтые и сиреневые фрагменты, соединенные в единую композицию.

Подобный подход к цвету выглядел слишком агрессивно для формата вечернего мероприятия.





Фото: Reuters/Kevin Sullivan

Мисти Коупленд

Балерина Мисти Коупленд появилась на церемонии в образе, который объединял элементы жакета и вечернего платья. Верхняя часть наряда включала глубокий вырез, а нижняя была украшена рюшами, напоминающими балетную пачку.

Такое сочетание сценических деталей с форматом вечернего костюма вызвало неоднозначную реакцию. Рюши, имитирующие балетную юбку, выглядели декоративно, но не создавали цельного силуэта.





Фото: Reuters/DANIEL COLE

Тимоти Шаламе

Также одним из самых обсуждаемых стал выход актера Тимоти Шаламе. Для церемонии он выбрал белый костюм Givenchy, однако крой оказался значительно свободнее, чем предполагает классический вечерний стиль. Пиджак выглядел слишком объемным в плечах и талии, а брюки образовывали заметные складки, из-за чего костюм производил впечатление плохо подогнанного по фигуре.

Наряд актер дополнил белыми сапогами в тон костюму. К образу также добавились маленькие черные солнцезащитные очки и несколько массивных серебряных колец на пальцах.





Фото: Reuters/DANIEL COLE

Приянка Чопра

Для церемонии актриса Приянка Чопра выбрала платье Dior без бретелей с корсетным верхом и длинной струящейся юбкой.

Основные замечания касались оформления нижней части платья. Юбка сочетала белый тюль и черные перья, которые были размещены по подолу. Такое сочетание материалов выглядело контрастно и создавалo впечатление незавершенности. В результате наряд, который предполагал легкость и торжественность, многие зрители сравнили с нестандартной вариацией свадебного платья.

Образ актриса дополнила черными туфлями на высоком каблуке и серебряным колье с подвеской из сапфира. Украшения выглядели выразительно, однако на фоне сложной текстуры платья они не становились главным акцентом, а скорее добавляли еще одну визуальную деталь в уже насыщенную композицию.





Фото: Reuters/DANIEL COLE

Джиннифер Гудвин

Актриса Джиннифер Гудвин появилась на красной дорожке в черном платье Monse, выполненном из прозрачной органзы. Наряд включал пышные рукава, открывающие плечи, а также юбку с кружевной отделкой.

Несмотря на сложную фактуру ткани, платье выглядело достаточно выразительно, однако дискуссию вызвала стилистика образа в целом. Гудвин дополнила наряд массивным серебряным колье-чокером и небольшой черной сумкой-клатчем. При этом внимание публики привлекла прическа актрисы.

Короткая челка и неравномерная укладка заметно выбивались из общего вечернего стиля.





Фото: Reuters/Jennifer Bloc

Одесса Эзайон

Актриса Одесса Эзайон для церемонии выбрала черное шелковое платье Valentino с глубоким декольте. Лиф наряда был украшен декоративными цветами, а рукава дополняли металлические заклепки.

Однако общий силуэт платья выглядел довольно свободным и мягким, из-за чего часть зрителей сравнила наряд с вечерней комбинацией или ночной рубашкой. Легкая ткань и минимальная структура кроя создавали расслабленный силуэт, который контрастировал с более строгими и архитектурными образами других гостей.

Эзайон дополнила наряд длинной серебряной цепочкой на шее. Украшение выглядело лаконично, но не меняло общего впечатления от образа, который оказался слишком неформальным для церемонии такого масштаба.

Кристен Уиг

Актриса Кристен Уиг выбрала платье Elie Saab, однако ее образ оказался одним из наиболее обсуждаемых. Наряд сочетал сразу несколько ярких элементов: глубокий вырез, расшитый бисером лиф и широкую юбку с серебристо-черными узорами.

Такое количество декоративных деталей создавало сложную композицию. Визуально платье делилось на несколько самостоятельных элементов, каждый из которых привлекал внимание. В результате образ выглядел перегруженным и лишенным единого акцента.

Кристен Уиг дополнила наряд браслетами и чокером из бисера. При этом прическа актрисы выглядела слегка растрепанной, и это усиливало ощущение небрежности.





Фото: Reuters/DANIEL COLE

Кейт Хадсон

Актриса Кейт Хадсон выбрала образ, который изначально получил положительные оценки. Платье выглядело элегантно и соответствовало классическому стилю красной дорожки.

Однако внимание зрителей привлекла не столько одежда, сколько внешний вид прически в ходе самой церемонии. Красная дорожка традиционно длится довольно долго, и к началу основной части мероприятия укладка актрисы заметно потеряла объем. Некоторые пряди выбивались из общей формы, а прическа выглядела менее аккуратно, чем в первые минуты выхода перед фотографами.





Фото: Reuters/DANIEL COLE

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.