Много общались: Лепс воссоединился с бывшей на юбилее мамы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец закатил шумную вечеринку в Сочи, где принимал самых разных гостей.

Григорий Лепс организовал банкет в Сочи в честь юбилея своей мамы — Натэлле Семеновне исполнилось 90 лет. Об этом рассказывает 7Дней.ру.

На вечеринке 63-летний артист встречал гостей вместе со своей бывшей женой Анной Шаплыковой. Экс-супруги сидели рядом за праздничным столом и много общались. Лепс собрал на торжестве всю большую семью, поздравить именинницу приехала старшая дочь Инга с мужем Константином, а также дети Лепса от Шаплыковой — дочери Ева и Николь и сын Иван.

В адрес Натэллы Семеновны прозвучало много теплых слов. Кульминацией вечера стал именинный торт, выполненный в виде книги с пожеланиями от близких и украшенный цветами, юбилярша задула свечи под аплодисменты родных.

Напомним, Лепс развелся с Шаплыковой в 2021 году.

Артист публично признал вину в крахе семейного счастья, случившегося из-за его измен.

Летом 2024 года он объявил о романе со студенткой Авророй Кибой, которой на тот момент только исполнилось 18 лет. Однако в декабре 2025 года их помолвка была расторгнута.

Сейчас Киба принимает ухаживания сразу двух перспективных юношей — сына певицы Ирины Дубцовой и долларового миллионера Рустама Гаджиева.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.