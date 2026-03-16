Было спланировано. Что известно о нападении с ножом на школьника в Подмосковье

У задержанного подростка изъяли несколько ножей, петарды и спички.

Утром 16 марта в подмосковном поселке Свердловский (городской округ Лосино-Петровский) подросток напал с ножом на своего одноклассника по дороге в школу, после чего отправился на занятия. Все подробности инцидента — в материале 5-tv.ru.

По данным собеседника 5-tv.ru, подросток действовал не спонтанно, а тщательно подготовился. У него изъяли несколько ножей, петарды и спички. Более того, выяснилось, что школьник планировал напасть и на других учеников.

В результате атаки пострадавший мальчик получил три ножевых ранения в голову и шею. Его экстренно госпитализировали в Королевскую больницу и прооперировали. В Минздраве Подмосковья уточнили, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Что именно послужило мотивом, пока устанавливается. По одним данным, между подростками произошла ссора по пути на учебу.

По информации источника, 13-летний пострадавший всегда характеризовался положительно, учится в школе с первого класса и никогда не состоял на профилактических учетах. Нападавший также не состоит на учетах в полиции или диспансерах, однако в школе он посещал психолога.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.

Нападавший задержан правоохранителями. Щелковская городская прокуратура инициировала проверку, Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

