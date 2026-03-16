Суд отказал в иске охраннику, пострадавшему в конфликте с Киркоровым

Красногорский городской суд не удовлетворил требования Александра Короткого, который требовал от артиста компенсации морального вреда.

Красногорский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований охраннику Александру Короткому, который пострадал в конфликте с певцом Филиппом Киркоровым в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Истец требовал от артиста компенсацию морального вреда в размере 2,3 миллиона рублей.

Ранее Короткий отказался от части исковых требований, а именно от взыскания имущественного вреда в 77,5 тысячи рублей, которые он недополучил в качестве заработка из-за больничного. Причиной отказа стало отсутствие справки, подтверждающей, что травма была получена на производстве.

В сентябре 2023 года на выступлении певицы Ани Лорак в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Киркоров с силой толкнул охранника, который попросил его подождать, прежде чем провести знакомых за кулисы, руководствуясь требованиями безопасности.

В результате мужчина получил частичный разрыв связки голеностопа и был вынужден взять длительный больничный. Последствия травмы сказываются на его здоровье до сих пор.

«Да, мне надо делать уколы в саму связку. Периодически она начинает опухать, появляется жидкость там. Может месяц нормально быть, а потом опухает, и становится дискомфортно», — рассказывал Короткий ранее.

Адвокат пострадавшей стороны Сергей Васильев подчеркивал, что его клиент изначально хотел не денег, а публичных извинений от артиста.

«Мы даже не говорили ни о каких компенсациях: денежных или еще каких-либо. Просто извиниться. Мужчина должен поступить по-мужски. В данном случае мы так этого и не дождались», — заявил Васильев в одном из интервью.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский заявлял, что конфликт был урегулирован сразу после инцидента. Однако Короткий эту информацию опровергал.

При этом продюсер Иосиф Пригожин называл Филиппа Киркорова суперпорядочным человеком.

