Раненному в Подмосковье школьнику была проведена экстренная операция
новость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
На него напал одноклассник.
Пострадавший при нападении по дороге в школу в Подмосковье ребенок был госпитализирован и ему провели экстренную операцию. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.
В региональной прокуратуре также добавили, что угрозы его жизни сейчас нет.
Ранее стало известно, что семиклассник ударил одноклассника ножом из-за ссоры по дороге в школу.
Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.